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Пинск присоединился к патриотической акции «Во славу общей Победы»

14.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинск присоединился к патриотической акции «Во славу общей Победы»

Момент помещения священной земли в капсулу

7 ноября в городском парке у Мемориального комплекса освободителям Пинска провели акцию «Во славу общей Победы». Напомним, что в рамках этой патриотической акции капсула с землей, взятой с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей всех районов Беларуси, в день 75-летия Победы будет помещена в нишу Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, где также планируют открыть музей, чтобы сохранить историческую память о каждом павшем в годы войны.


Пинск присоединился к патриотической акции «Во славу общей Победы»
 Пинск присоединился к патриотической акции «Во славу общей Победы»

В Пинске в капсулу поместили землю, собранную с могил, расположенных по улицам Спокойной, Пушкина, Крайней, и с братской могилы Мемориального комплекса освободителям Пинска. В этих четырех местах захоронено более 15 тысяч человек. В церемонии помещения земли в специальную капсулу приняли участие заместитель председателя Пинского горисполкома Геннадий Поликовский, ветеран боевых действий в Афганистане, руководитель городской организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Олег Ивашкевич, военный комиссар Пинского горрайвоенкомата Андрей Онуфриюк и учащаяся 2 курса специальности «сестринское дело» медицинского колледжа Анастасия Щаюк.

Пинск присоединился к патриотической акции «Во славу общей Победы»

Пинск присоединился к патриотической акции «Во славу общей Победы»

Вероника НИКОЛАЕВА
Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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