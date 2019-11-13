Пинск присоединился к патриотической акции «Во славу общей Победы»

Источник материала: Полесская правда

7 ноября в городском парке у Мемориального комплекса освободителям Пинска провели акцию «Во славу общей Победы». Напомним, что в рамках этой патриотической акции капсула с землей, взятой с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей всех районов Беларуси, в день 75-летия Победы будет помещена в нишу Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, где также планируют открыть музей, чтобы сохранить историческую память о каждом павшем в годы войны.









В Пинске в капсулу поместили землю, собранную с могил, расположенных по улицам Спокойной, Пушкина, Крайней, и с братской могилы Мемориального комплекса освободителям Пинска. В этих четырех местах захоронено более 15 тысяч человек. В церемонии помещения земли в специальную капсулу приняли участие заместитель председателя Пинского горисполкома Геннадий Поликовский, ветеран боевых действий в Афганистане, руководитель городской организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Олег Ивашкевич, военный комиссар Пинского горрайвоенкомата Андрей Онуфриюк и учащаяся 2 курса специальности «сестринское дело» медицинского колледжа Анастасия Щаюк.









Вероника НИКОЛАЕВА

Фото автора