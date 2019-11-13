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Как в Витебске строят новую дорогу в Билево и что с «подземкой», в которой жили рыбы
14.11.2019 09:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2020 году в Витебске должны открыть дорогу от проспекта Строителей в микрорайон Билево. Получится?
Строители говорят, что новая дорога длиной 1 км от проспекта Строителей в микрорайон Билево готова уже наполовину. Рабочие переносят различные коммуникации — и это замедляет скорость стройки.
Движение на новой части проспекта Строителей организуют по четырем полосам. Объект должны сдать к «Дажынкам-2020» — они пройдут в Витебске.
Кроме того, строители завершают реконструкцию подземного перехода на перекрестке улицы Петруся Бровки и проспекта Строителей. Самый
Сейчас в переходе устанавливают камеры видеонаблюдения: всего их будет 25, из них 16 — в галереях.
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Строители говорят, что новая дорога длиной 1 км от проспекта Строителей в микрорайон Билево готова уже наполовину.
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