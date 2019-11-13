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Как в Витебске строят новую дорогу в Билево и что с «подземкой», в которой жили рыбы

14.11.2019 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году в Витебске должны открыть дорогу от проспекта Строителей в микрорайон Билево. Получится? Телеканал «Витебск» побывал на стройке и выяснил, как там обстоят дела.


Новая дорога в Билево. Скриншот сюжета ТРК «Витебск»

Строители говорят, что новая дорога длиной 1 км от проспекта Строителей в микрорайон Билево готова уже наполовину. Рабочие переносят различные коммуникации — и это замедляет скорость стройки.

Движение на новой части проспекта Строителей организуют по четырем полосам. Объект должны сдать к «Дажынкам-2020» — они пройдут в Витебске.

Кроме того, строители завершают реконструкцию подземного перехода на перекрестке улицы Петруся Бровки и проспекта Строителей. Самый длинный витебский долгострой планируют открыть к концу нынешнего года. «Подземку», которую начали возводить еще в 1980-х, «омолодили» до неузнаваемости.

Сейчас в переходе устанавливают камеры видеонаблюдения: всего их будет 25, из них 16 — в галереях.

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Теги: Витебск
 
 
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Строители говорят, что новая дорога длиной 1 км от проспекта Строителей в микрорайон Билево готова уже наполовину.
 
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