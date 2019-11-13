За счастье детей и внуков!

Источник материала: Единство

Когда машина подвезла нас к учреждению дошкольного образования, Томаш Антонович неспешно выбрался из авто, так же неторопливо, но уверенно направился к зданию детского сада. «Идем на детский смех и звонкие голоса – в гости к будущему», – улыбнулся он. А ведь и правда, получилось символично: ровесник Борисовского района шел исполнять свой гражданский долг, чтя прошлое и думая о будущем – о тех мальчиках и девочках, которые с нескрываемым интересом смотрели на его многочисленные сверкающие ордена и медали, на алую ленту с вышитыми золотом буквами…

В помещении для досрочного голосования Томаша Дятко радушно встретили заместитель председателя комиссии И.Н. Кудрявцева, член комиссии А.П. Орловский. Почетный гость пообщался с ними, а затем приступил к голосованию. Он отдал свой голос за Родину, за свободу которой вместе с боевыми товарищами боролся с врагом в годы Великой Отечественной войны, за Беларусь, независимость которой ежегодно отмечает 3 июля, за процветание нашей республики и здоровье ее жителей, за счастливую жизнь детей и внуков.









Елена АЛЕКСАНДРОВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ