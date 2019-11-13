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На ул. Ватутина «растут» горы мусора

14.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Одна из подобных мусорных гор выросла недалеко от дома №1 по ул. Ватутина. Разумеется, свалку лишь относительно можно назвать горой, но если и дальше продолжить складировать во дворе старую мебель, ненужную одежду, автомобильные шины, ковры, коробки и иной хлам, масштабы проблемы увеличатся быстрыми темпами. К этому, судя по всему, дело и движется, ведь систематические статьи в нашей газете о том, что вынос крупногабаритных отходов на придомовую территорию недопустим, на многих не действует. Борисовчане продолжают наводить красоту в своем жилье и, сами того не замечая, уродуют город. Совесть жильцов при этом беспробудно спит. Возможно, если бы на одном из деревьев или на фонарном столбе невдалеке от контейнерной площадки поставили фотоловушку, ситуация изменилась бы: не каждый хочет, чтобы о его невоспитанности узнали другие.

На ул. Ватутина «растут» горы мусора

На ул. Ватутина «растут» горы мусора

Если по этой же улице пройти дворами чуточку дальше, можно наткнуться на очередную гору, расположенную неподалеку от торгового объекта. Сложно сказать, сколько дней понадобилось жильцам, чтобы возвести этот неприглядный «массив», но алгоритм его создания, по-видимому, тот же. Здесь мы обнаружили старые двери и окна, выброшенные в ходе ремонта, табуретки, шкаф и даже унитаз, отслуживший свое. Прохожий, проживающий в одном из близлежащих домов, сообщил, что этой свалке – не меньше недели. Я бросила мимолетный взгляд на табличку, на которой было четко написано: «График вывоза бытовых отходов: ежедневно с 14.00 до 15.00». Работники ЖЭУ не отклоняются от графика уборки, о чем свидетельствуют практически пустые мусорные контейнеры. А вот вывоз крупногабаритных отходов производится раз в неделю, хотя обеспечивать их транспортировку на полигоны должны жильцы. Тем не менее, люди мусорят, а потом упрекают службы, которые, мол, некачественно работают. В своем глазу, как говорится, и бревна не видно…

На ул. Ватутина «растут» горы мусора

***

Существует мнение, что каждый должен стремиться к тому, чтобы оставить на земле что-то после себя. Неужели мусор – это максимум, на который способны люди?

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
 
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