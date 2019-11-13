В Мозыре реконструируют стадион - и смотрите, каким он будет. Но местным футболистам негде играть

Источник материала: Tut.by

К «Дожинкам-2020» в Мозыре реконструируют местный стадион «Юность». Где в это время будет играть футбольная команда «Славия» — неизвестно, пишет «Прессбол».





Стадион на улице Янки Купалы построили в 1991 году, и с тех пор там проводились лишь косметические ремонты. На этот раз его ждут глобальные изменения. Это и широкий козырек над трибунами, и система электрического освещения, и современные легкоатлетические, с красным отливом дорожки вокруг поля, и электронные турникеты для зрителей — все в соответствии высокими международными стандартами. Кроме того, модернизируют раздевалки, судейскую комнату, VIP-ложу, ложу прессы, а также зону гостеприимства для взрослых и детей. Похорошеет административное здание, где располагается офис ФК «Славия». Толстую допотопную решетку, которая мешает смотреть игру с первых рядов, наконец-то ждет демонтаж.

При этом вместимость стадиона останется прежней — 5313 мест.





Уже разработан предварительный эскиз-макет реконструкции, решение об источниках финансирования, подрядчике и других деталях проекта будет принято позднее.





Из-за этой реконструкции некоторое количество домашних матчей в сезоне-2020 «Славия» вынужденно может провести не на родной «Юности» (запасные аэродромы — «Спартак» и козенский «Полесье» — к высшей лиге категорически не готовы), а вдали от дома — в Хойниках, Гомеле, Житковичах, Петрикове или даже Бобруйске. А это, переживают болельщики клуба, может не лучшим образом сказаться на игре «Славии».