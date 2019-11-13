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Минздрав проводит онлайн-опрос о том, нравится ли пациентам пользоваться электронными рецептами

14.11.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав проводит онлайн-опрос об удовлетворенности пациентов электронными рецептами, сообщает пресс-служба ведомства.


Так выглядит карта для электронных рецептов. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Опрос проходит с 12 по 22 ноября 2019 года. Ответить на вопросы можно здесь.

У людей спрашивают, выписывали ли им в течение года в поликлинике лекарства и знают ли они, что такое электронный рецепт, считают ли они полезной замену бумажных рецептов электронными и хотели ли бы иметь возможность продлевать срок действия рецепта в электронном виде на постоянно принимаемое лекарство без посещения поликлиники.

Напомним, за десять месяцев 2018 года выписали более 4 млн 900 электронных рецептов.

Раньше по электронным рецептам отпускали лекарства только в сети аптек Белфармации. Однако это уже можно сделать и в коммерческих аптеках, подключившихся к проекту.

Напомним, что получить электронную карту для рецептов можно в поликлинике по месту жительства. Туда надо прийти с паспортом и дать письменное согласие на это. В дальнейшем электронный рецепт будет привязан к электронной медицинской карте, на которые в Беларуси планируют полностью перейти к 2022 году.

 
 
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Минздрав проводит онлайн-опрос об удовлетворенности пациентов электронными рецептами.
 
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