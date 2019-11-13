|
Минздрав проводит онлайн-опрос о том, нравится ли пациентам пользоваться электронными рецептами
14.11.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав проводит онлайн-опрос об удовлетворенности пациентов электронными рецептами,
Опрос проходит с 12 по 22 ноября 2019 года. Ответить на вопросы можно
У людей спрашивают, выписывали ли им в течение года в поликлинике лекарства и знают ли они, что такое электронный рецепт, считают ли они полезной замену бумажных рецептов электронными и хотели ли бы иметь возможность продлевать срок действия рецепта в электронном виде на постоянно принимаемое лекарство без посещения поликлиники.
Напомним, за десять месяцев 2018 года
Раньше по электронным рецептам отпускали лекарства только в сети аптек Белфармации. Однако это уже можно сделать и в коммерческих аптеках, подключившихся к проекту.
Напомним, что получить электронную карту для рецептов можно в поликлинике по месту жительства. Туда надо прийти с паспортом и дать письменное согласие на это. В дальнейшем электронный рецепт будет привязан к электронной медицинской карте, на которые в Беларуси планируют полностью
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав проводит онлайн-опрос об удовлетворенности пациентов электронными рецептами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)