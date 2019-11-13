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За последние 20 лет количество белорусов с сахарным диабетом выросло в три раза

14.11.2019 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последние пять лет количество людей с диабетом в Беларуси растет на 5−8% в год. Чаще всего встречается диабет 2-го типа, он занимает 94% среди пациентов с этой болезнью. Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на главного внештатного эндокринолога ведомства Виктора Валуевича.


Фото: pixabay.com

В Беларуси на 1 января 2019 года на диспансерном учете находилось более 335 тысяч пациентов с сахарным диабетом, в том числе с сахарным диабетом 1-го типа — 17 840 человек, включая 2282 детей, сахарным диабетом 2-го типа — 314 976 человек, гестационным сахарным диабетом — 434 человека, другими специфическими типами диабета — 2648 человек.

За последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом выросло в три раза. Белорусов с сахарным диабетом обеспечивают инсулином и таблетированными глюкозоснижающими лекарствами за счет госбюджета. В нашей стране генно-инженерные инсулины отечественного производства покрывают потребность пациентов на 88,6%. В 2018 году число пациентов на помповой инсулинотерапии увеличилось на 43,5% и составляет 165 человек.

Средняя продолжительность жизни у пациентов с сахарным диабетом 2 типа — 73,9 года. Смертность пациентов с сахарным диабетом за последние 15 лет снизилась в 1,3 раза: с 4,7 до 3,5 на 100 пациентов.

В мире — более 425 млн пациентов с сахарным диабетом, у большинства — диабет 2 типа. Сегодня каждый второй человек, живущий с сахарным диабетом 2 типа, не знает, что у него есть это заболевание.

 
 
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В Беларуси на 1 января 2019 года на диспансерном учете находилось более 335 тысяч пациентов с сахарным диабетом.
 
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