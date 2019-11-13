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Доверие продлили

14.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Доверие продлили

Отчётно-выборная конференция Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений прошла в большом зале райисполкома. В конференции участвовал председатель Витебской областной организации вышеуказанного объединения  Сергей Александрович Догель, представители первичных профсоюзных  организаций трудовых коллективов.Отчётно-выборная конференция Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений прошла в большом зале райисполкома. В конференции участвовал председатель Витебской областной организации вышеуказанного объединения  Сергей Александрович Догель, представители первичных профсоюзных  организаций трудовых коллективов.Одним из вопросов повестки дня было избрание председателя районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений. На эту должность путем открытого голосования вновь была избрана Татьяна Владимировна Гапоненко. В ходе мероприятия за-слушали представителей первичных организаций по различным сферам профсоюзной деятельности, вручили заслуженные награды.

Наталия ШИРКО.

 

 
 
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Отчётно-выборная конференция Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений прошла в большом зале райисполкома. В конференции участвовал...
 
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