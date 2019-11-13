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Прогноз на выходные и начало следующей недели: тепло, как в начале октября

14.11.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ноябрь продолжает радовать теплом, температурный фон на этой неделе вполне соответствует началу октября. В ближайшие дни обширный антициклон, раскинувшийся над Нижней Волгой, будет оказывать преобладающее влияние на погоду в нашей стране. Лишь в предстоящие сутки в западных районах Беларуси скажется влияние атмосферного фронта. По периферии антициклона к нам продолжит поступать теплый воздух с юга Европы, так что будет все еще тепло. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

15 ноября, в пятницу, преимущественно без осадков, лишь местами по западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6°С, по западу +7…+9°С; максимальная днем +3…+9°С, местами по Брестской и Гродненской областям воздух прогреется до +10…+11°С.

16 ноября, в субботу, преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6°С, максимальная температура днем +5…+12°С, по юго-западу страны до +14°С.

17 ноября, в воскресенье, преимущественно без осадков. Местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…+8°С, максимальная днем +6…+12°С, по юго-западу до +14°С.

В начале следующей недели погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления.

В понедельник и вторник, 18 и 19 ноября — без существенных осадков. Местами туман. Температура воздуха минимальная ночью 0…+7°С, по востоку при прояснениях местами воздух охладится до −1…−3°С; максимальная температура днем +4…+10°С, по юго-западу +11…+13°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
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В ближайшие дни обширный антициклон, раскинувшийся над Нижней Волгой, будет оказывать преобладающее влияние на погоду в нашей стране.
 
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