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Прогноз на выходные и начало следующей недели: тепло, как в начале октября
14.11.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ноябрь продолжает радовать теплом, температурный фон на этой неделе вполне соответствует началу октября. В ближайшие дни обширный антициклон, раскинувшийся над Нижней Волгой, будет оказывать преобладающее влияние на погоду в нашей стране. Лишь в предстоящие сутки в западных районах Беларуси скажется влияние атмосферного фронта. По периферии антициклона к нам продолжит поступать теплый воздух с юга Европы, так что будет все еще тепло. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.
15 ноября, в пятницу, преимущественно без осадков, лишь местами по западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6°С, по западу +7…+9°С; максимальная днем +3…+9°С, местами по Брестской и Гродненской областям воздух прогреется до +10…+11°С.
16 ноября, в субботу, преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6°С, максимальная температура днем +5…+12°С, по юго-западу страны до +14°С.
17 ноября, в воскресенье, преимущественно без осадков. Местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…+8°С, максимальная днем +6…+12°С, по юго-западу до +14°С.
В начале следующей недели погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления.
В понедельник и вторник, 18 и 19 ноября — без существенных осадков. Местами туман. Температура воздуха минимальная ночью 0…+7°С, по востоку при прояснениях местами воздух охладится до −1…−3°С; максимальная температура днем +4…+10°С, по юго-западу +11…+13°С.
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В ближайшие дни обширный антициклон, раскинувшийся над Нижней Волгой, будет оказывать преобладающее влияние на погоду в нашей стране.
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