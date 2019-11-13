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«Вечерний Бобруйск» выплатит компенсацию главе Слонимского района за репост информации из канала NEXTA
14.11.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 ноября суд обязал издание «Вечерний Бобруйск» заплатить 2 тысячи рублей компенсации и все расходы на иск главе Слонимского района — за то, что перепечатали о нем неподтвержденную информацию из Telegram-канала NEXTA. Об этом в Facebook
Кроме «Вечернего Бобруйска» (bobruisk.ru) компенсацию Геннадию Хомичу должно выплатить издание 21.by - 1500 рублей по мировому досудебному соглашению. Суд также решил, что сам владелец Telegram-канала NEXTA Степан Путило
Адвокат добавила, что блогер так и не предоставил суду никаких доказательств своих слов. Хотя у него была возможность сделать это даже не приезжая в страну.
«Жаль, что Степан [Путило] ничего не сказал о коллегах, которых он оставил с проблемами. Впереди еще дело с о Светланой Калинкиной [главреда «Белорусского партизана"]», — написала Колесова-Гудилина.
В обосновании
«Информация (…) вызвала большое количество негативных отзывов о Хомиче и его супруге в сети Интернет, негативные высказывания людей на улице, вызвала необходимость оправдываться», — указано в документах, которые опубликовала адвокат.
Напомним, изначально истец
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«Вечерний Бобруйск» выплатит компенсацию главе Слонимского района за репост информации из канала NEXTA
И возместить мэру Слонима все его расходы на иск в суд.
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