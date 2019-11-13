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«Вечерний Бобруйск» выплатит компенсацию главе Слонимского района за репост информации из канала NEXTA

14.11.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 ноября суд обязал издание «Вечерний Бобруйск» заплатить 2 тысячи рублей компенсации и все расходы на иск главе Слонимского района — за то, что перепечатали о нем неподтвержденную информацию из Telegram-канала NEXTA. Об этом в Facebook сообщила адвокат Мария Колесова-Гудилина, которая представляла интересы чиновника.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Кроме «Вечернего Бобруйска» (bobruisk.ru) компенсацию Геннадию Хомичу должно выплатить издание 21.by - 1500 рублей по мировому досудебному соглашению. Суд также решил, что сам владелец Telegram-канала NEXTA Степан Путило должен выплатить главе Слонимского района 3000 рублей плюс все расходы на иск. Сам Степан Путило уже заявил, что платить ничего не собирается.

Адвокат добавила, что блогер так и не предоставил суду никаких доказательств своих слов. Хотя у него была возможность сделать это даже не приезжая в страну.

«Жаль, что Степан [Путило] ничего не сказал о коллегах, которых он оставил с проблемами. Впереди еще дело с о Светланой Калинкиной [главреда «Белорусского партизана"]», — написала Колесова-Гудилина.

В обосновании иска глава Слонимского райисполкома Геннадий Хомич указывал, что в своем Telegram-канале блогер в августе распространил недостоверную информацию, не имея никаких подтверждений. Якобы он и супруга привлекались к ответственности за управление машиной в пьяном виде, а также что чиновник не может отчитаться за расходование бюджетных денег.

«Информация (…) вызвала большое количество негативных отзывов о Хомиче и его супруге в сети Интернет, негативные высказывания людей на улице, вызвала необходимость оправдываться», — указано в документах, которые опубликовала адвокат.

Напомним, изначально истец требовал 50 тысяч рублей с блогера, потом снизил исковые требования до 10 тысяч. В итоге суд удовлетворил сумму в 3 тысячи, а также обязал Степана Путило выпустить в своем канале опровержение — решение суда, и возместить 373 рубля расходов на обращение в суд. Деньги Геннадий Хомич собирается перечислить Слонимской больнице на ремонт инфекционного отделения.

 
 
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