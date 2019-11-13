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«Прохожий обозвал "зечкой"». Люди с алопецией - о потере волос, принятии себя и реакции окружающих
14.11.2019 11:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Женщинам часто хочется изменить свою внешность: выпрямить кучерявые волосы, а прямые — завить, отрастить максимальную длину или сделать совсем короткую стрижку. Но что если в какой-то момент волосы на голове и по всему телу… просто выпали? Мы пригласили в студию людей с алопецией (младшей героине всего 7 лет). Они рассказали о принятии себя без бровей, ресниц и длинных волос и о том, как на их внешность реагируют окружающие.
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Пригласили в студию людей, которые в разном возрасте столкнулись с алопецией (это когда по всему телу и на голове выпадают волосы).
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