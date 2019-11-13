Источник материала: Tut.by

Женщинам часто хочется изменить свою внешность: выпрямить кучерявые волосы, а прямые — завить, отрастить максимальную длину или сделать совсем короткую стрижку. Но что если в какой-то момент волосы на голове и по всему телу… просто выпали? Мы пригласили в студию людей с алопецией (младшей героине всего 7 лет). Они рассказали о принятии себя без бровей, ресниц и длинных волос и о том, как на их внешность реагируют окружающие.