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Возле аэропорта появились скульптуры аистов, которые ждут свой рейс
14.11.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле Национального аэропорта установили необычную скульптуру. Семья аистов ждет свой рейс. Похоже, появилась работа еще в сентябре.
Автор бронзовой скульптуры — Станислав Круковский.
Семья аистов присела у фонтана перед зданием аэропорта в ожидании своего рейса. Папа — старомодный простак, мама — модница, сынок — ультрасовременный подросток, объяснил скульптор сюжет работы в
Рядом с аистами-родителями стоит чемодан, рядом с аистом-сыном лежит сумка, из которой выглядывают билет на самолет и лягушка.
Судя по записи автора, скульптура появилась еще в сентябре, но о ней до сих пор еще не писали СМИ.
Раньше, в июне, возле аэропорта
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Папа - старомодный простак, мама - модница, сынок - ультрасовременный подросток, объяснил скульптор сюжет работы Instagram.
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