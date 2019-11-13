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Возле аэропорта появились скульптуры аистов, которые ждут свой рейс

14.11.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле Национального аэропорта установили необычную скульптуру. Семья аистов ждет свой рейс. Похоже, появилась работа еще в сентябре.


Автор бронзовой скульптуры — Станислав Круковский.

Семья аистов присела у фонтана перед зданием аэропорта в ожидании своего рейса. Папа — старомодный простак, мама — модница, сынок — ультрасовременный подросток, объяснил скульптор сюжет работы в Instagram.

Рядом с аистами-родителями стоит чемодан, рядом с аистом-сыном лежит сумка, из которой выглядывают билет на самолет и лягушка.



Судя по записи автора, скульптура появилась еще в сентябре, но о ней до сих пор еще не писали СМИ.

Раньше, в июне, возле аэропорта установили работу «Маленький принц». Авторы той композиции — архитектор Юрий Градов и скульптор Константин Селиханов.

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Папа - старомодный простак, мама - модница, сынок - ультрасовременный подросток, объяснил скульптор сюжет работы Instagram.
 
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