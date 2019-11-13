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Мужчина купил у знакомого одежду, за обновки расплатился сувенирными долларами
14.11.2019 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина в Минске купил у знакомого одежду за сувенирные доллары. Об этом
Минчанин обратился в милицию с просьбой привлечь к ответственности его знакомого, который расплатился с ним сувенирными деньгами. Рассказал, что накануне вечером мужчины вместе выпивали. Знакомый сказал, что хочет купить новую одежду, хозяин квартиры предложил ему выбрать что-нибудь из своего гардероба. Тот выбрал обновки, отдал за них 300 игрушечных долларов, пишет милиция.
Мужчина, который «покупал» одежду — 39-летний житель Гродненской области, там его и разыскали.
Материалы проверки передали в Первомайский (Минска) РОСК.
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Выбрал несколько предметов одежды, за обновки отдал 300 игрушечных долларов, пишет милиция.
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