Мужчина купил у знакомого одежду, за обновки расплатился сувенирными долларами

Источник материала: Tut.by

Мужчина в Минске купил у знакомого одежду за сувенирные доллары. Об этом сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин обратился в милицию с просьбой привлечь к ответственности его знакомого, который расплатился с ним сувенирными деньгами. Рассказал, что накануне вечером мужчины вместе выпивали. Знакомый сказал, что хочет купить новую одежду, хозяин квартиры предложил ему выбрать что-нибудь из своего гардероба. Тот выбрал обновки, отдал за них 300 игрушечных долларов, пишет милиция.

Мужчина, который «покупал» одежду — 39-летний житель Гродненской области, там его и разыскали.

Материалы проверки передали в Первомайский (Минска) РОСК.