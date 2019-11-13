«Сачком отлавливали фекалии из воды». Минчанин пожаловался в Минздрав на известный спортивный клуб

Источник материала: Tut.by

Александр Сирош говорит, что ходит в спортивный клуб «Мир фитнеса», «как к себе домой» — уже 15 лет. Однако летом случился инцидент, который растянулся на несколько месяцев выяснения отношений. «В детском бассейне, куда мы водим заниматься ребенка, одного малыша пропоносило. Мой сын в это время был с мамой в душе. Я был уверен, что воду сразу же сольют, все почистят. Но ни в этот день, ни на следующий этого не произошло», — говорит собеседник.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Александр вспоминает, что 4 июля мама привела ребенка на групповое занятие по плаванию, где занималось около десяти человек.

— В 12 часов супруга на минутку-две достала ребенка, пошла с ним в душевую, неожиданно послышался резкий зловонный запах со стороны бассейна. Тут же началась беготня и суета. Оказалось, одного из малышей пропоносило прямо в воде, фекалии попали в чашу бассейна. Занятие, конечно, остановили. Медсестра уверяла, что все будет хорошо, до завтра воду сменят. У меня и мысли не было, что может быть иначе. На следующий день мне сказали, что все в порядке, воду слили и залили новую. Но все-таки решил проверить: подумал, неплохо бы посмотреть видеозапись. В общем я посмотрел видео с утра 4 июля до утра следующего дня — вода не сливалась, тренер сачком вылавливал фекалии, после чего было краткосрочное хлорирование, и занятия продолжили в обычном режиме. Меня взбесил обман и такое отношение.

Александр не просто оставил жалобу, он по очереди начал ходить к директору клуба, начальнику оздоровительного отдела, техническому персоналу.

— Мне говорили: хлорка все убивает. Забор воды из бассейна сделали спустя пять дней после инцидента, — возмущен собеседник. — Мы обратились в санстанцию и милицию. В бассейне, куда приводят детей, должно быть все безопасно.

25 июля пришел ответ за подписью главного санитарного врача Центрального района Анатолия Винника. В документе указано, что 11 июля (инцидент в бассейне, напомним, произошел 4 июля) произведен отбор проб воды из детского бассейна. По результатам исследований, фактическое значение аммонийных ионов в чаше семейного (детского) бассейна выше допустимой нормы (0,46 при норме 0,26). 18 июля сделали повторный отбор проб воды на химические показатели, после чего воду из детского бассейна полностью слили, провели механическую очистку и дезинфекцию. И уже повторное исследование показало, что нарушений нет.

Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова также ответила на запрос Александр Сироша. В документе отмечается, что 4 июля после попадания фекальных масс в воду детского бассейна администрация «Мира фитнеса» не провела санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия, а также лабораторные исследования качества воды детского бассейна.

В ответе из санстанции, специалисты которой неоднократно приезжали с проверками в «Мир фитнеса», указан алгоритм, как действовала администрация после случившегося инцидента. Сначала объявили перерыв в работе бассейна, потом провели уборку и дезинфекцию раствором повышенной концентрации, повысили концентрацию остаточного хлора в чаше бассейна, проконтролировали количество хлора в воде, после чего сменили воду в бассейне.

В ответе из санстанции уточняется, что по правилам , санобработка бассейна рециркуляционного типа , включая полный слив воды, механическую очистку и дезинфекцию должна проводится не реже одного раза в год. В «Мире фитнеса» такой слив и очистку провели 16 июня, то есть за две с половиной недели до инцидента.

— Полный слив воды из бассейнов после аналогичных инцидентов (имеется в виду попадание фекалиев в воду — прим. TUT.BY) действующими санитарными нормами и правилами не регламентируется, — отмечается в ответе за подписью главного санитарного врача Центрального района Минска. — Безопасность используемой воды в бассейнах регламентируется установленными химическими и микробиологическими показателями.

В ходе проверок были обнаружены и другие нарушения: в клубе не выполнялись в нужном объеме исследования воды, не соблюдалась минимальная площадь на одного человека в бассейне, несвоевременно проводилась уборка отдельных помещений. Администрации клуба вынесено предписание нарушения устранить, а директор, как указано в ответе из Минздрава, была привлечена к административной ответственности.

Заместитель генерального директора «Мира фитнеса» Олег Ермак в комментарии TUT.BY заявил, что администрация спортивного клуба действовала стандартно для таких ситуаций.

— В данном случае ситуация не требовала слива воды. Мы обезораживаем всю чашу бассейна, потому что фрагменты «аварии» неизвестно, где могут находится — ребенок, находясь в бассейне, перемещался по всей его площади. По этой причине обеззараживается все. Если обнаруживается, что фрагменты во всей толще воды, понятно, что никакое обеззараживание не поможет, это аварийный слив. Тогда закрывается аквазона, уводят детей.

Когда начались настойчивые и агрессивные выпады в наш адрес со стороны клиента, все-таки был проведен слив воды, после чего его ребенок вновь стал ходить в бассейн. Когда санстанция приезжала третий и четвертый раз, было установлено, что все хорошо. Были предписания, которые мы мгновенно устранили.

Александр Сирош говорит, после того, как он стал возмущаться нарушением санитарных норм, тренера, которая занималась с его сыном, отстранили.

— Сын только привык к тренеру, а ведь это очень важно. И вдруг — говорят, что теперь с ним будет заниматься другой человек.

В «Мире фитнеса» с претензией не согласны:

— С сыном Александра занималась сотрудница, которая работает не только как инструктор, но и как руководитель аквазоны, у нее расширенный функционал. По щелчку, чтобы она встала и пошла заниматься с ребенком господина Сироша, не всегда получается. У нас все инструкторы профессиональные, большой штат — у него всегда есть выбор.

Последний раз ребенок Александра пришел на занятия в середине августа. С тех пор родители не водят его в «Мир фитнеса», хотя абонемент действует до апреля следующего года.

— Вопрос компенсации за абонемент для меня не стоит, — подчеркивает собеседник. По его словам, абонемент стоил около 1600 рублей. — Здесь дело не в деньгах, а в том, что должны соблюдаться нормы, ведь это бассейн для детей.