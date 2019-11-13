На Вороновщине завершается месячник «Человек с белой тростью»

Источник материала: Вороновская газета





Толерантность, равноправие, интеграция — под таким девизом в нынешнем году проходил месячник «Человек с белой тростью».

На протяжении месяца в районе проводились беседы с работниками торговли, транспорта, сферы банковского обслуживания на тему этики общения со слабовидящими.

— Белая трость не атрибут беззащитности, а помощник, фактически заменяющий им глаза, — объясняет председатель районной организации ОО «БелТИЗ» Данута Матыленок. — И проведение месячника — это возможность не только более продуктивно решать насущные вопросы инвалидов по зрению, но и в первую очередь менять представления людей о том, как живет в современном мире незрячий человек и каких успехов он может добиться. Мы хотим напомнить обществу, что люди, для которых мир скрывается за темной завесой, не просят сожаления, а претендуют на равенство и рассчитываем на содействие по созданию условий в области трудоустройства, образования.











Совместно с автомобильным парком №14 г.п. Вороново 13 ноября Данута Константиновна организовала школу-учебу «Помоги человеку с тростью» для работников автобусной станции «Вороново». Организаторы напомнили им правила общения, сопровождения, посадки в автобус незрячего человека. Директор АтП №14 Я.Н. Диц рассказал об имеющемся в автопарке транспорте для перевозки людей с ограниченными возможностями.











Мероприятия в рамках месячника помогают активизировать работу многих служб и оказать реальную помощь незрячим и слабовидящим людям.

Галина ШЛЕМПО.