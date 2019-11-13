ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Вороновщине завершается месячник «Человек с белой тростью»

14.11.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На Вороновщине завершается месячник «Человек с белой тростью»

Толерантность, равноправие, интеграция — под таким девизом в нынешнем году проходил месячник «Человек с белой тростью».

На протяжении месяца в районе проводились беседы с работниками торговли, транспорта, сферы банковского обслуживания на тему этики общения со слабовидящими.

— Белая трость не атрибут беззащитности, а помощник, фактически заменяющий им глаза, — объясняет председатель районной организации ОО «БелТИЗ» Данута Матыленок. — И проведение месячника — это возможность не только более продуктивно решать насущные вопросы инвалидов по зрению, но и в первую очередь менять представления людей о том, как живет в современном мире незрячий человек и каких успехов он может добиться. Мы хотим напомнить обществу, что люди, для которых мир скрывается за темной завесой, не просят сожаления, а претендуют на равенство и рассчитываем на содействие по созданию условий в области трудоустройства, образования.


На Вороновщине завершается месячник «Человек с белой тростью»
На Вороновщине завершается месячник «Человек с белой тростью»

Совместно с автомобильным парком №14 г.п. Вороново 13 ноября Данута Константиновна организовала школу-учебу «Помоги человеку с тростью» для работников автобусной станции «Вороново». Организаторы напомнили им правила общения, сопровождения, посадки в автобус незрячего человека. Директор АтП №14 Я.Н. Диц рассказал об имеющемся в автопарке транспорте для перевозки людей с ограниченными возможностями.


На Вороновщине завершается месячник «Человек с белой тростью»
На Вороновщине завершается месячник «Человек с белой тростью»

Мероприятия в рамках месячника помогают активизировать работу многих служб и оказать реальную помощь незрячим и слабовидящим людям.

Галина ШЛЕМПО.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Толерантность, равноправие, интеграция — под таким девизом в нынешнем году проходил месячник «Человек с белой тростью». На протяжении месяца в районе проводились...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Вечерний Бобруйск» выплатит компенсацию главе Слонимского района за репост информации из канала NEXTA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика