Состоялся очередной выезд мобильной группы райисполкома, посетившей ряд объектов, расположенных на территории агрогородка Дуравичи.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Агрогородок Дуравичи посетила мобильная группа райисполкома
14.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Состоялся очередной выезд мобильной группы райисполкома, посетившей ряд объектов, расположенных на территории агрогородка Дуравичи.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Состоялся очередной выезд мобильной группы райисполкома, посетившей ряд объектов, расположенных на территории агрогородка Дуравичи. Ирина...
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