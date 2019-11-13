В Буда-Кошелевском районе проходят полевые испытания породы борзых собак по вольному зверю.
Участие в испытаниях принимают 13 собаководов из Беларуси и Российской Федерации.
Фото Марины ЛУСЕВИЧ
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Фоторепортаж: В Буда-Кошелевском районе проходят полевые испытания породы борзых собак по вольному зверю
14.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В Буда-Кошелевском районе проходят полевые испытания породы борзых собак по вольному зверю.
Участие в испытаниях принимают 13 собаководов из Беларуси и Российской Федерации.
Фото Марины ЛУСЕВИЧ
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Фоторепортаж: В Буда-Кошелевском районе проходят полевые испытания породы борзых собак по вольному зверю
В Буда-Кошелевском районе проходят полевые испытания породы борзых собак по вольному зверю. Участие в испытаниях принимают 13 собаководов из Беларуси...
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