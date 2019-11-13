Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом МТК «Бушевка»

Источник материала: Газета Авангард





В рамках встреч с трудовыми коллективами заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с работниками МТК «Бушевка» филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Геннадий Анатольевич пообщался с животноводами и ответил на волнующие их вопросы. Он подробно остановился на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва, также поздравил работников сельскохозяйственной отрасли с предстоящим профессиональным праздником, пожелав им больших надоев и привесов.







Ольга МАРЦЕЛЕВА

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