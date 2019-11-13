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Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом МТК «Бушевка»

14.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом МТК «Бушевка»

В рамках встреч с трудовыми коллективами заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с работниками МТК «Бушевка» филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Геннадий Анатольевич пообщался с животноводами и ответил на волнующие их вопросы. Он подробно остановился на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва, также поздравил работников сельскохозяйственной отрасли с предстоящим профессиональным праздником, пожелав им больших надоев и привесов.

Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом МТК «Бушевка»
Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом МТК «Бушевка»

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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В рамках встреч с трудовыми коллективами заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков встретился с работниками МТК «Бушевка» филиала...
 
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