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В районе проходят V областные Покровские образовательные чтения

14.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В районе проходят V областные Покровские образовательные чтения

«Великая Победа: наследие и наследники» под таким названием в нынешнем году проходят V областные Покровские образовательные чтения, районный этап которых состоялся на базе средней школы №1 г. Буда-Кошелево.

Обсудить предложенную тему собрались представители отдела образования, спорта и туризма райисполкома, руководители и педагоги школ города и района, священнослужители Буда-Кошелевского благочинного округа, а также представители подрастающего поколения.

– Для сохранения доставшегося нам наследия необходимо понять, что полученное от наших дедов и родителей сокровище возможно сохранить только всем миром. Потому особенно важной становится роль совместных мероприятий учреждений образования и духовенства. Не сможет церковь одна научить подрастающее поколение хранить духовные ценности, если дома и в школе не будут говорить о них. Школа в свою очередь не может так глубоко и полноценно донести ценность духовного наследия, собранного людьми за тысячелетия, как это сделает церковь. Благоговейному отношению к полученному наследию можно научиться лишь находясь рядом с тем, кто этого достиг. И только от нас зависит, что дадут нам очередные Покровские чтения, – отметил, открывая мероприятие, благочинный по Буда-Кошелевскому округу протоиерей отец Сергий.

Со встречным словом от сферы образования к присутствовавшим обратилась заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Надежда Романова. А учитель истории Бушевского детского сада-средней школы Наталья Пиманенок выступила с докладом «Духовная сила народа как важнейший компонент Великой Победы». Протоиерей отец Сергий поделился воспоминаниями из жизни священнослужителей, которые за преданность Родине и проявленный в Великой Отечественной войне героизм удостоены звания Героя Советского Союза, несмотря на то, что были священниками в годы страшных гонений на церковь. Заместитель директора Рогинской средней школы Валентина Христюк рассказала об опыте учреждения образования в части патриотического воспитания подрастающего поколения на базе военно-исторического музея, действующего в школе.

Вниманию гостей была предложена выставка художественных работ воспитанников и учителей средней школы №1. В завершение чтений ребята порадовали собравшихся музыкальными номерами.

В районе проходят V областные Покровские образовательные чтения

Марина ФЕДОРОВА

Фото участников

 
 
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"Великая Победа: наследие и наследники" под таким названием в нынешнем году проходят V областные Покровские образовательные чтения, районный этап...
 
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