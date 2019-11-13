Новая елка, месяц-сыр, крыса и дамы. Смотрите, как может выглядеть новогодний Могилев

Источник материала: Tut.by

Городские власти представили варианты украшения Могилева к Новому году. Тут и новая елка, и варианты арок, и даже крыса с месяцем в виде кусочка сыра. А на площадке перед драмтеатром предлагают установить красочных светодиодных дам и кавалеров.





Подчеркнем: это лишь варианты украшения — не факт, что город будет выглядеть именно так. Пока решают, смогут ли сделать эти конструкции предприятия Могилева. К тому же фигуры, которые устанавливали в прошлом году, также будут использованы в новогоднем оформлении.







































Напомним, что оформить Могилев к новогодним праздникам планируют к 5 декабря . К этой дате собираются установить елки и празднично украсить город. А включать праздничную иллюминацию будут в районе 15 декабря.