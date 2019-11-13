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Новая елка, месяц-сыр, крыса и дамы. Смотрите, как может выглядеть новогодний Могилев
14.11.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Городские власти представили варианты украшения Могилева к Новому году. Тут и новая елка, и варианты арок, и даже крыса с месяцем в виде кусочка сыра. А на площадке перед драмтеатром предлагают установить красочных светодиодных дам и кавалеров.
Подчеркнем: это лишь варианты украшения — не факт, что город будет выглядеть именно так. Пока решают, смогут ли сделать эти конструкции предприятия Могилева. К тому же фигуры, которые устанавливали в прошлом году, также будут использованы в новогоднем оформлении.
Напомним, что оформить Могилев к новогодним праздникам
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