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«Такой срок - то же, что похоронить живьем». В Витебске за наркотики осудили экс-милиционера и подельников
14.11.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Первомайского района Витебска завершился процесс по «наркотическому» делу: четыре человека признаны виновными
Суд начался 28 августа. По делу проходили четверо обвиняемых, один из них — 25-летний бывший оперуполномоченный угрозыска Шкловского РОВД Максим Иванов.
По материалам следствия, обвиняемые «входили в организованную группу, которой руководила не определенная личность». С ноября 2018-го до начала февраля 2019-го фигуранты занимались покупкой, хранением, перевозкой и распространением наркотических средств. Продажа и координация осуществлялась через интернет-магазин в телеграме.
Всех четверых задержали в феврале 2019-го. Одного из них — при перевозке партии психотропов стоимостью около 8 тысяч долларов.
УВД Витебского облисполкома тогда
Для ключевых фигурантов дела прокурор просил 16 лет лишения свободы.
В последнем слове на суде Максим Иванов не признал свое участие в организованной группировке, но согласился с тем, что совершил преступление. Бывший сотрудник МВД обратил внимание суда на то, что его преступная деятельность продолжалась всего один-два дня.
Он попросил суд назначить наказание, соразмерное его вине:
— 16 лет — это то же, что похоронить живьем.
Еще один обвиняемый — Михаил Липатов, в последнем слове объяснил, что из-за нехватки жизненного опыта не осознавал всей опасности и последствий своих поступков:
— Для меня это была как игра, как некий квест, я просто выполнял полученное задание. Всех этих людей, которых обвиняют вместе со мной, я не знал и никогда их не встречал.
Максим Иванов признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ в составе организованной преступной группировки (ч. 4, ст. 328 УК). Суд приговорил его к лишению свободы на 13 лет и лишил звания старшего лейтенанта милиции.
Такой же срок — 13 лет — получил еще один фигурант дела Денис Позынич.
Михаил Липатов получил 10 лет.
Четвертый обвиняемый — 26-летний Андрей Миночкин — приговорен к 2 годам в колонии общего режима в условиях поселения. В зале суда его взяли под стражу.
Приговор может быть обжалован.
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«Такой срок - то же, что похоронить живьем». В Витебске за наркотики осудили экс-милиционера и подельников
По делу проходили четверо обвиняемых, один из них - бывший милиционер из Шклова Максим Иванов.
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