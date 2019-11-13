«Такой срок - то же, что похоронить живьем». В Витебске за наркотики осудили экс-милиционера и подельников

Источник материала: Tut.by

В суде Первомайского района Витебска завершился процесс по «наркотическому» делу: четыре человека признаны виновными в распространении наркотиков в составе организованной преступной группировки. Среди них — бывший лейтенант милиции из Шклова. Он получил 13 лет заключения. Остальные — двое витеблян и житель Орши — от 2 до 13 лет, сообщает «Віцебская вясна».



Фото: «Віцебская вясна»

Суд начался 28 августа. По делу проходили четверо обвиняемых, один из них — 25-летний бывший оперуполномоченный угрозыска Шкловского РОВД Максим Иванов.

По материалам следствия, обвиняемые «входили в организованную группу, которой руководила не определенная личность». С ноября 2018-го до начала февраля 2019-го фигуранты занимались покупкой, хранением, перевозкой и распространением наркотических средств. Продажа и координация осуществлялась через интернет-магазин в телеграме.

Всех четверых задержали в феврале 2019-го. Одного из них — при перевозке партии психотропов стоимостью около 8 тысяч долларов.

УВД Витебского облисполкома тогда сообщило , что этого участника группы вычислили «после разработки логистической цепочки, ведущей от рекламы интернет-ресурса по продаже наркотиков на стенах витебских домов». Затем задержали и наркокурьеров, которые забирали закладки из тайников. В одной из них находилось особо опасное вещество — альфа-PVP, во второй — мефедрон.

Для ключевых фигурантов дела прокурор просил 16 лет лишения свободы.

В последнем слове на суде Максим Иванов не признал свое участие в организованной группировке, но согласился с тем, что совершил преступление. Бывший сотрудник МВД обратил внимание суда на то, что его преступная деятельность продолжалась всего один-два дня.

Он попросил суд назначить наказание, соразмерное его вине:

— 16 лет — это то же, что похоронить живьем.

Еще один обвиняемый — Михаил Липатов, в последнем слове объяснил, что из-за нехватки жизненного опыта не осознавал всей опасности и последствий своих поступков:

— Для меня это была как игра, как некий квест, я просто выполнял полученное задание. Всех этих людей, которых обвиняют вместе со мной, я не знал и никогда их не встречал.

Максим Иванов признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ в составе организованной преступной группировки (ч. 4, ст. 328 УК). Суд приговорил его к лишению свободы на 13 лет и лишил звания старшего лейтенанта милиции.

Такой же срок — 13 лет — получил еще один фигурант дела Денис Позынич.

Михаил Липатов получил 10 лет.

Четвертый обвиняемый — 26-летний Андрей Миночкин — приговорен к 2 годам в колонии общего режима в условиях поселения. В зале суда его взяли под стражу.

Приговор может быть обжалован.