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В Евросоюзе выявили банду торговцев людьми. Среди жертв есть белорусы
14.11.2019 12:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 ноября полиция Литвы и Испании «накрыла» преступную группу, которая занималась торговлей людьми для сексуальной эксплуатации. Среди 118 жертв оказались и граждане Беларуси,
Во время операции в Испании были арестованы два лидера преступной группы, а еще 13 подозреваемых участников группировки — в Литве. Проведено около 50 обысков.
По версии следствия, группа действовала на территории двух стран, причем особенно жестоко. Среди арестованных фигурантов есть уже судимые за грабежи, торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию.
По данным ведомства, число жертв составляет как минимум 118 человек — граждане Беларуси, Украины и других стран.
У подозреваемых изъяты крупные суммы, наркотики, поддельные документы и деньги, кредитные и SIM-карты, оружие, боеприпасы, маски и даже автомобили с полицейскими маячками. Идет расследование.
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Как сообщает Европол, торговали людьми для сексуальной эксплуатации.
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