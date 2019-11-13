В Евросоюзе выявили банду торговцев людьми. Среди жертв есть белорусы

Источник материала: Tut.by

12 ноября полиция Литвы и Испании «накрыла» преступную группу, которая занималась торговлей людьми для сексуальной эксплуатации. Среди 118 жертв оказались и граждане Беларуси, пишет Европол.



Скриншот из видео: europol.europa.eu

Во время операции в Испании были арестованы два лидера преступной группы, а еще 13 подозреваемых участников группировки — в Литве. Проведено около 50 обысков.

По версии следствия, группа действовала на территории двух стран, причем особенно жестоко. Среди арестованных фигурантов есть уже судимые за грабежи, торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию.

По данным ведомства, число жертв составляет как минимум 118 человек — граждане Беларуси, Украины и других стран.

У подозреваемых изъяты крупные суммы, наркотики, поддельные документы и деньги, кредитные и SIM-карты, оружие, боеприпасы, маски и даже автомобили с полицейскими маячками. Идет расследование.