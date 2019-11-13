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Середина ноября - а в стране цветут ромашки, фиалки, абрикос! Смотрите сами
14.11.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Говорите, зима близко? Но цветы в Могилеве так не считают: в ноябре еще цветет ромашка. Не верите? Сами посмотрите!
Цветы Анастасия Билалова сфотографировала на днях в микрорайоне Казимировка и
Но что там цветущие ромашки за месяц до Нового года — в Брестской области
Ок, ладно клубника — в Пуховичском районе вот прямо сейчас, в середине ноября, цветет абрикос, а в деревне Вязье Осиповичского района, обманутая поздним теплом, зацвела дикая фиалка!
Вообще, с погодой в этом году творится что-то невероятное: в Могилеве в октябре
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Это еще что: в Брестской области созрела хурма.
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