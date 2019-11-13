Середина ноября - а в стране цветут ромашки, фиалки, абрикос! Смотрите сами

Источник материала: Tut.by

Говорите, зима близко? Но цветы в Могилеве так не считают: в ноябре еще цветет ромашка. Не верите? Сами посмотрите!



Фото: Анастасия Билалова, vk.com/my.mogilev

Цветы Анастасия Билалова сфотографировала на днях в микрорайоне Казимировка и выложила в паблике «Могилев real».

Но что там цветущие ромашки за месяц до Нового года — в Брестской области хурма созрела . А в Могилеве пару недель назад клубнику собирали .

Ок, ладно клубника — в Пуховичском районе вот прямо сейчас, в середине ноября, цветет абрикос, а в деревне Вязье Осиповичского района, обманутая поздним теплом, зацвела дикая фиалка!



Фото читателей TUT.BY

​​​​​​Фото читателей TUT.BY

Вообще, с погодой в этом году творится что-то невероятное: в Могилеве в октябре цветут клумбы и набухают почки на деревьях . В некоторых городах повторно цвели каштаны. Белые цветы на фоне желтых пожухлых листьев заметили в Могилеве , Гродно и Бобруйске . А в Витебске по второму разу распустилась сирень. Правда, специалисты говорят, что деревьям осеннее цветение не сулит ничего хорошего.