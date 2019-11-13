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Середина ноября - а в стране цветут ромашки, фиалки, абрикос! Смотрите сами

14.11.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Говорите, зима близко? Но цветы в Могилеве так не считают: в ноябре еще цветет ромашка. Не верите? Сами посмотрите!


Фото: Анастасия Билалова, vk.com/my.mogilev

Цветы Анастасия Билалова сфотографировала на днях в микрорайоне Казимировка и выложила в паблике «Могилев real».

Но что там цветущие ромашки за месяц до Нового года — в Брестской области хурма созрела. А в Могилеве пару недель назад клубнику собирали.

Ок, ладно клубника — в Пуховичском районе вот прямо сейчас, в середине ноября, цветет абрикос, а в деревне Вязье Осиповичского района, обманутая поздним теплом, зацвела дикая фиалка!


Фото читателей TUT.BY

​​​​​​Фото читателей TUT.BY

Вообще, с погодой в этом году творится что-то невероятное: в Могилеве в октябре цветут клумбы и набухают почки на деревьях. В некоторых городах повторно цвели каштаны. Белые цветы на фоне желтых пожухлых листьев заметили в Могилеве, Гродно и Бобруйске. А в Витебске по второму разу распустилась сирень. Правда, специалисты говорят, что деревьям осеннее цветение не сулит ничего хорошего.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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