Профилактика онкологических заболеваний необходима

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Причины развития данного заболевания до сих пор окончательно не изучены. Имеется много теорий и концепций. В первую очередь, рост онкологических болезней связан с активной жизнедеятельностью человека, нарушением экологического благополучия, научно-техническим прогрессом. Чернобыльская катастрофа, другие техногенные аварии и чрезвычайные ситуации не могли не сказаться на онкологической заболеваемости.

Как и все болезни, рак проходит определенные стадии, время между которыми вначале измеряется годами. Опухоль растет медленно. Установлено, что от появления первых злокачественных клеток до определяемой опухоли проходит от 2 до 12 лет. От первой стадии, когда при своевременном и правильном лечении выздоравливает 90% больных, до второй, когда выздоравливает на 20% меньше, проходит несколько месяцев. Далее шансы выжить значительно уменьшаются. Отсюда следует простой вывод – надо активно выявлять заболевание, когда надежда на излечение еще велика. Активное выявление больных с ранними стадиями опухолей ведется в группе лиц с так называемыми «предраковыми» заболеваниями у людей с хронической патологией различной локализации. Однако, как ни парадоксально, в половине случаев рак возникает как совершенно самостоятельное заболевание.

Чтобы не пропустить начало его развития, обязательно посещайте врача. Не стесняйтесь говорить с ним о своих проблемах. Среди методов активного своевременного выявления рака большая роль принадлежит обыкновенному, но тщательно осуществленному медицинскому осмотру. Для таких осмотров в медицинских учреждениях нашего города и района существуют женские, а в последние годы и мужские смотровые кабинеты, в которых принимают прошедшие специальную подготовку медицинские работники.

Жизнь показывает, что выявляемость рака, предраковых состояний в смотровых кабинетах высока. У мужчин старше 60 лет имеется тенденция к росту рака простаты. В Борисове внедрена и осуществляется диагностика рака предстательной железы по анализу крови. Женщины должны помнить: достигнув 30-ти лет, необходимо систематически посещать смотровые кабинеты.

Обнаруженная вовремя болезнь может быть излечима радикально и, следовательно, не будет опасной.

В.В. БРАНОВЕЦ, внештатный врач-онколог УЗ «Борисовская больница №2»