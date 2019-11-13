ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На полигон «Тростенецкий» приехал мусоровоз с фонящим грузом

14.11.2019 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На полигоне «Тростенецкий» в мусоровозе обнаружили пакеты, вокруг которых зафиксировали превышение радиационного фона. Об этом сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

О превышении радиационного фона в мусоровозе сообщил в МЧС ведущий инженер по охране труда полигона «Тростенецкий».

Спасатели провели замеры мощности эквивалентной дозы на поверхности мусороприемного контейнера мусоровоза. МАЗ принадлежит предприятию «Экология города».


Фото: МЧС Минска

На расстоянии до десяти сантиметров радиационный фон составил 0,4 мкЗв/ч. Спасатели решили выгрузить мусор, чтобы обнаружить, что именно фонит. Сначала нашли черный пакет, в десяти сантиметрах от которого радиационный фон составил 20 мкЗв/ч. Позже нашли еще три пакета (радиационный фон составил 0,3 мкЗв/ч) с отработанными медпрепаратами: йод-131- класс опасности 4, период полураспада — восемь суток.

Пакеты с содержимым утилизируют. Угрозы для людей и окружающей среды нет.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пакеты с содержимым утилизируют. Угрозы для людей и окружающей среды нет.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Сирена выла так, что мы подумали, началась война». Как наши туристы пережили потоп в Венеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика