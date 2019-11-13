На полигон «Тростенецкий» приехал мусоровоз с фонящим грузом

Источник материала: Tut.by

На полигоне «Тростенецкий» в мусоровозе обнаружили пакеты, вокруг которых зафиксировали превышение радиационного фона. Об этом сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

О превышении радиационного фона в мусоровозе сообщил в МЧС ведущий инженер по охране труда полигона «Тростенецкий».

Спасатели провели замеры мощности эквивалентной дозы на поверхности мусороприемного контейнера мусоровоза. МАЗ принадлежит предприятию «Экология города».



Фото: МЧС Минска

На расстоянии до десяти сантиметров радиационный фон составил 0,4 мкЗв/ч. Спасатели решили выгрузить мусор, чтобы обнаружить, что именно фонит. Сначала нашли черный пакет, в десяти сантиметрах от которого радиационный фон составил 20 мкЗв/ч. Позже нашли еще три пакета (радиационный фон составил 0,3 мкЗв/ч) с отработанными медпрепаратами: йод-131- класс опасности 4, период полураспада — восемь суток.

Пакеты с содержимым утилизируют. Угрозы для людей и окружающей среды нет.