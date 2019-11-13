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На полигон «Тростенецкий» приехал мусоровоз с фонящим грузом
14.11.2019 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На полигоне «Тростенецкий» в мусоровозе обнаружили пакеты, вокруг которых зафиксировали превышение радиационного фона. Об этом
О превышении радиационного фона в мусоровозе сообщил в МЧС ведущий инженер по охране труда полигона «Тростенецкий».
Спасатели провели замеры мощности эквивалентной дозы на поверхности мусороприемного контейнера мусоровоза. МАЗ принадлежит предприятию «Экология города».
На расстоянии до десяти сантиметров радиационный фон составил 0,4 мкЗв/ч. Спасатели решили выгрузить мусор, чтобы обнаружить, что именно фонит. Сначала нашли черный пакет, в десяти сантиметрах от которого радиационный фон составил 20 мкЗв/ч. Позже нашли еще три пакета (радиационный фон составил 0,3 мкЗв/ч) с отработанными медпрепаратами: йод-131- класс опасности 4, период полураспада — восемь суток.
Пакеты с содержимым утилизируют. Угрозы для людей и окружающей среды нет.
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Пакеты с содержимым утилизируют. Угрозы для людей и окружающей среды нет.
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