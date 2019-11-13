«Сирена выла так, что мы подумали, началась война». Как наши туристы пережили потоп в Венеции

Источник материала: Tut.by

В эти дни в Венеции — настоящий потоп, около 85% территории оказалось под водой. И хотя ноябрь не самый популярный месяц для путешествий, в Венецию туристы едут круглый год. Минчанка Надежда Полякова провела в городе два дня. «Я уже была в Венеции летом, тогда это был совершенно другой город. Сейчас там просто жутко — невозможно пройти по улицам, люди падают с мостиков в воду, повсюду сырость и зловонный запах. Мы сто раз перекрестились, что успели уехать до дня, когда начался самый большой потоп», — говорит собеседница.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Надежда рассказала, что вместе с друзьями занимается бегом. В эти дни компания принимала участие в забеге в итальянском городе Рива-дель-Гарда.

— Решили взять машину и заскочить в Верону, Венецию. Заскочили... — говорит девушка. — Я уже была в Венеции летом. Еще подруге рассказывала, как там здорово, она впервые там побывала, но в итоге увидела Венецию со страшной стороны, сказала, что больше туда не вернется. Конечно, мы не ожидали, что может быть так жутко.

По словам Надежды, вода поднялась настолько, что просто прогуляться по улицам было невозможно — в любом случае вода перекрывала проход. Местные власти соорудили деревянные проходы, но на них скапливались туристы — кто с чемоданами, кто с сумками — люди просто падали в воду.

— На каждом шагу продаются высокие бахилы, 10 евро за пару. Ты вынужден их покупать, потому что иначе вообще не пройдешь — во время нашего визита воды было по колено. Бахилы эти довольно быстро рвутся. И снова нужно покупать новые. То есть это затраты, на которые ты не рассчитываешь. Все платно, город продолжает жить и качать деньги. Никто тебя не пустит переждать дождь, никто бесплатно не подвезет. Спокойно прогуляться по городу, полюбоваться его красотой невозможно — ты все время на нервах. Местные власти вообще советовали сидеть в гостинице и не выходить.

Надежда говорит, что в городе стоит неприятный запах.

— Заходишь в гостиницу — вонь и сырость. Канализация и отопление работали, но запах зловонный. Мы зашли в магазинчик, где пожилая пара продает маски ручной работы. Так они говорят, что в Венеции с каждым годом все хуже. Проблема в том, что местные жители никогда не знают, на сколько поднимется вода, условно, прятать им свои сувениры или нет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По словам Надежды, больше всего их напугал вой сирены в пять утра, когда туристы подходили к вокзалу по пути домой, перелет у компании был из Милана.

— Неожиданно послышалась сирена, а потом музыка такого траурного характера. Мы реально испугались. Такое чувство, будто война началась. Потом узнали, что так власти предупреждают население, что будет высокий подъем воды. Приехали в аэропорт, посмотрели новости, а там уже воды по бедро, люди почти плавают. В общем, сто раз перекрестились — нам еще повезло вовремя уехать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Из-за обрушившейся на Венецию непогоды уровень воды в городе поднялся до отметки в 187 см, затопило весь исторический центр. Более высокий уровень воды был зафиксирован лишь в 1966 году, когда город пострадал от разрушительного наводнения, — тогда он достигал 194 сантиметров.

— Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, более 80% города находится под водой. Нанесен невообразимый и устрашающий ущерб, — заявил агентству ANSA губернатор области Венето Лука Дзайа.