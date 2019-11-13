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Влез через окно и вынес из косметички на кухне 20 тысяч долларов - в Борисове осудили квартирного вора

14.11.2019 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Борисова ночью влез в окно квартиры, расположенной на первом этаже, и украл хранившиеся там 20 тысяч долларов. На суде мужчина признал вину полностью, пишет издание Млын.by.

Прокуратура Борисовского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Как рассказал заместитель прокурора Борисовского района Николай Литвин, преступление было совершено в райцентре в апреле. В период с семи вечера до часа ночи мужчина проник в чужую квартиру, расположенную на первом этаже дома на улице Нормандия-Неман. Влез через окно кухни, сняв москитную сетку.

В комнате на столе мужчина увидел косметичку, в которой нашел крупную сумму — 20 тысяч долларов, или 42 830 рублей в эквиваленте. Вернувшись домой, хозяин обнаружил пропажу и вызвал милицию. В ходе разбирательства он пояснил, что деньги заработал.

По словам Николая Литвина, на суде обвиняемый уточнил, что о возможном наличии крупной суммы валюты ему рассказала знакомая, которая и назвала адрес квартиры. Свою вину вор признал полностью, но от дачи показаний отказался.

Мужчина обвинялся по ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси. Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. И с конфискацией всего имущества. Приговор вступил в законную силу.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Свою вину мужчина признал полностью, но от дачи показаний отказался.
 
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