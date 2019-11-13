На Гомельщине егери сами попались на незаконной охоте

Источник материала: Tut.by

В ноябре сотрудники Жлобинской инспекции охраны животного и растительного мира проверили работу охотугодий Рогачевского и Кормянского районов. Итог — два уголовных дела в отношении егеря и охотника.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Рогачевском районе егерь проводил охоты на лосей. По документам, с 31 октября по 4 ноября были добыты два взрослых лося и один сеголеток, причем последнего подстрелил сам егерь. Однако при исследовании останков животных инспекторы установили, что все они принадлежат взрослым особям. Казалось бы, ошибка в указании возраста добытого животного несущественна. На деле же получается, что егерь схитрил — ведь за разрешение на добычу сеголетка он заплатил 300 рублей, а взрослый лось, которого он и подстрелил по факту, обошелся бы вдвое дороже. Кроме того, добыча животного без разрешения расценивается как незаконная охота. В отношении егеря возбуждено уголовное дело.

А в Кормянском районе инспекторы остановили для проверки УАЗ, в котором находились 4 охотника и егерь. С собой они везли 5 рюкзаков с мясом. Мужчины предъявили талон на провоз дичемясной продукции, выданный руководителем охотхозяйства. Согласно записи в этом документе, перевозилось мясо добытого в тот день лося. Когда же инспекторы попросили показать останки копытного, оказалось, что добыли охотники не лося, а оленя. Более того, на животное охотились в запрещенном месте — на загрязненной радионуклидами территории.

В отношении подстрелившего его охотника возбуждено уголовное дело. Мужчина уже возместил причиненный вред — около 23 тысяч рублей.

Правовая оценка будет дана и действиям работников охотхозяйства.