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14 ноября: этот день в истории

14.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

14 ноября: этот день в истории

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1909 год — начала издаваться ежедневная общественно-политическая газета либерально-буржуазного направления «Минский голос». Издавалась в Минске на русском языке до 29 ноября 1918 года. Редакция объявила газету «прогрессивным, независимым» органом местного общества, которому «дороги интересы всех национальностей, которые заселяют наш город и край». Освещала международное и внутреннее положение России, деятельность Государственной думы, общественно-бытовые проблемы Минска и губернии, отстаивала интересы еврейской общины, выступала за права белорусов на свой национальный язык и культуру. Знакомила читателей с образцами белорусской поэзии.

1939 год — 3-я (внеочередная) сессия Верховного Совета Белорусской ССР приняла закон «О принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики». В результате объединения Западной Беларуси и БССР население Беларуси увеличилось до 11 млн. человек.

РОДИЛИСЬ

1719 год — Иоганн Георг Леопольд Моцарт, австрийский композитор, скрипач и педагог, отец Вольфганга Амадея Моцарта. Умер в 1787 году.

1889 год — Джавахарлал Неру, индийский государственный и политический деятель, один из лидеров партии Индийский национальный конгресс. Умер в 1964 году.

1914 год — Шубин Иван Павлович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году окончил Вологодский сельскохозяйственный институт. С 1942 года в Красной Армии. Воевал на Юго-Западном, Южном, 4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. При освобождении Бобруйска, во время контратаки немецких войск, заметил погибшего пулеметчика и с близкого расстояния уничтожил противника, благодаря чему контратака была отбита. 11 июля 1944 года с первым подразделением форсировал р.Щара, захватил плацдарм, что способствовало переправе других подразделений. Погиб в 1944 году.

1919 год — Евгений Данилович Агранович, российский журналист, кинодраматург, один из основоположников жанра авторской песни. Автор известных песен «Я в весеннем лесу пил березовый сок…», «Одесса-мама», песни из кинофильма «Офицеры» («От героев былых времен…»). Умер в 2010 году.

1924 год — Стриженова Марианна Александровна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Снималась в фильмах «Тарас Шевченко», «Овод», «Высота», «Отцы» и др. Умерла в 2004 году.

1924 год — Коган Леонид Борисович, российский скрипач, педагог, народный артист СССР (1966). Умер в 1982 году.

1974 год — Айдаров Алексей Петрович, белорусский спортсмен (биатлон), заслуженный мастер спорта Беларуси (1998). 2-кратный чемпион мира среди юниоров. Бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998). Чемпион мира (1999). Серебряный призер чемпионатов Европы (1996, 1998). Чемпион Беларуси (1995). Серебряный призер чемпионата мира по летнему биатлону (2001).

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день борьбы с диабетом.

Всемирный день качества.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Кузьма и Демьян. Кузьминки — осени поминки, встреча зимы. По народному календарю осени отводится время от второго Спаса до Кузьминок. На Кузьминки доигрывали последние свадьбы. Святые Косма и Дамиан почитались как мастера и покровители семейного очага, кузнецов, а потому большим грехом было работать в этот день в кузнях.

ИМЕНИНЫ

православные: Ульяны, Александра, Демьяна, Дмитрия, Ивана, Кузьмы, Сергея, Федора, Якова;
католические: Андрея, Лаврентия, Владимира, Юзефа.

БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СОБЫТИЯ 1909 год — начала издаваться ежедневная общественно-политическая газета либерально-буржуазного направления «Минский голос»....
 
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