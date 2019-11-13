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Белорусам начали выдавать шенгенские визы нового образца

14.11.2019 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне 2017 года стало известно, что Евросоюз изменит дизайн шенгенской визы ради безопасности. До этого внешний вид шенгенской наклейки не менялся около 20 лет. Теперь визы нового дизайна стали выдавать и белорусам.


Виза нового образца. Фото: TUT.BY

На сайте Совета ЕС отмечалось, что визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, «скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством».


Виза старого дизайна. Фото: TUT.BY

Как стало известно TUT.BY, визы нового образца уже выдают в посольстве Германии в Беларуси. Отличие только в дизайне, действует виза точно так же, как и предыдущего образца.

Кстати, большинство посольств стран Шенгена в Беларуси по-прежнему пока выдают визы со старым дизайном.

 
 
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Белорусы начали получать новые шенгенские визы. ЕС изменил дизайн визы ради безопасности.
 
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