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«Купальники - только бикини. Не комплексую». Вице-мисс Мира Plus Size о том, как жить в размере ХL

14.11.2019 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мы ходим к докторам, парикмахерам и учителям plus size, мы женимся на plus-size. Нас окружают соседи, коллеги, друзья plus size, которых мы любим и уважаем. Но как только на большую аудиторию заходит речь о полных — все морщатся. Чего вы морщитесь? Ну скажите тогда всем этим вашим родным и любимым людям в глаза, что они вам не нравятся, в чем проблема?» — удивляется гомельчанка Наталья Колесникова. Женщина plus size раньше не сомневалась в собственной привлекательности, но корона вице-мисс международного конкурса «Мисс Мира Plus Size», которую она привезла на днях из Киева, лишь подтвердила — красивой и любимой можно быть вне зависимости от размеров и всем привычных стандартов.


«Не такая уж вы и plus size», — удивленно приветствуем финалистку международного состязания. Она заваривает нам кофе в стильном и уютном офисе собственной турфирмы в центре Гомеля и объясняет: за два месяца подготовки к конкурсу сбросила аж 7 кг. Не специально — нервы, занятия, репетиции, бессонные ночи.


Целенаправленно же Наталья худела лишь один раз в жизни. И ей не понравилось.

— Я всю жизнь была пухленькая. В школе к выпускному классу мой вес дошел до 112 кг. Но мне это совсем не мешало, я была популярна, староста, душа компании, много друзей. Представляете, со мной хотели сидеть за партой сразу три мальчика! Все было хорошо, пока не поступила в университет — там мой неформат не приняли, я стала комплексовать.

Это сегодня Наталья — успешная владелица сразу нескольких бизнесов, любимая жена и счастливая мама двух деток. А тогда откуда ей было знать, что там, впереди?


Наталья решила худеть — и очень быстро сбросила почти половину своего веса. Но начались проблемы со здоровьем. Даже попала в больницу.

— Я не могла есть, вес все снижался, думали, что у меня анорексия. С тех пор — никаких радикальных методов, — улыбается наша собеседница, но тут же поясняет, что за своими килограммами теперь следит иначе. — Многие думают, что plus-size лежат целыми днями на диване и едят, едят, едят. Это неправда. Я знаю свое тело и, поверьте, если бы это было так, я бы весила в два раза больше. Поэтому считаю калории. Каждый день. Да, я вешу 90 кг — и это мой идеальный вес. Я нравлюсь себе и не комплексую. Да у меня все купальники — исключительно бикини!


Заботиться о здоровье, говорит Наталья, это — не изнурять себя тренировками и диетами, а правильно питаться, ухаживать за телом, но самое главное, по мнению вице-мисс, это забота о внутренней составляющей.

— Зачем же тогда вы пошли на конкурс, который о внешности?

— Да, странно получилось. В субботу вечером листала ленту Фейсбука, а там — объявление: «Разыскиваем пышных красоток». Открыла. Там просили ввести свои данные: вес, рост, обхват бедер, талии. Ну, думаю, если быстро найду «сантиметр», померяю. Да вон же он, на барной стойке. Сделала замеры, отправила — и забыла. А после выходных мне написали и попросили заполнить анкету.

Еще через два дня Наталья с мужем ехали Минск на кастинг белорусского конкурса красоты «Мисс Беларусь Plus Size». И тут завертелось.


— Когда я приехала, первое, что подумала — зачем я здесь? Передо мной стояли 50 красоток с прическами, макияжем… А у меня что? Даже рост всего 164 см. Два с половиной года я была в декрете и ходила исключительно в кроссовках. Обуть туфли с 10-сантиметровой шпилькой, да еще в них красиво идти — это просто невозможно!

Но Наталья прошла кастинг — и началась подготовка к «Мисс Беларусь Plus Size». Каждые выходные участницы приезжали в Минск на занятия по дефиле, сценической речи, фотопозированию, участвовали в фотосессиях, проходили стресс-тесты и другие испытания. Как оказалось, именно в такие моменты работы — а совсем не тогда, когда конкурсантки выходили на сцену, — жюри и менторы пристально наблюдали за ними и уже мысленно выставляли свои оценки.

В финале отобрали троих участниц, которые и отправились на международный конкурс .


— Конкурс очень круто организован. Директор «Мисс Беларусь Plus Size» Евгения Тюленева столько всего сделала — и это несмотря на то, что в какой-то момент не могла даже спонсоров найти: все, как узнавали, что plus-size, отказывались. Но ей все равно удалось. Сами девушки за участие ни в национальном, ни в международном конкурсе ничего не платили, разве что проживание в гостинице в Киеве было за наш счет, да туфли я себе сама купила. Национальные костюмы, наряды для финала и дефиле нам шили Наталья Ляховец, Екатерина Гордеева, Лидия Баринова, Екатерина Протасевич. Стилистом и экспертом по стратегическому имиджу у нас была Екатерина Гордеева, она же составляла капсульный гардероб и давала рекомендации по одежде и аксессуарам на каждое конкурсное мероприятие.


— Проколы были?

— Мне хотелось уехать на этапе творческого конкурса. Когда я увидела, что среди конкурсанток — профессиональные певицы, танцовщицы… Были даже настоящие звезды, которые собирают на своих концертах целые залы — они та-а-акое выделывали! А я перед поездкой взяла четыре часа румбы — и это вся хореография за всю мою жизнь, — смеется Наталья.

Но, оказалось, что и без хореографических данных можно победить — интеллектом, уверенностью и харизмой.

Конечно, члены жюри оценивали не только внешность конкурсанток. Под пристальным вниманием были миссии девушек, которые они транслируют через участие в конкурсе, жизненные ценности, навыки самопрезентации и личные истории.


Фото: Вячеслав Потолах

Наталья говорит, что корона вице-мисс стала для нее полной неожиданностью.

— До объявления победительниц одна из конкурсанток упала в обморок. И я сняла от греха подальше каблуки — вдруг тоже падать буду. Но девочки сказали надеть: мало ли что. И вот только обулась — и вдруг слышу свою фамилию!


Наталья не ожидала, что после конкурса к ней будет столько внимания — телефон не смолкает. Много звонят из иностранных модельных агентств. Вчера, к примеру, говорит наша вице-мисс, предлагали сняться в рекламе часов — но «да» она пока никому не сказала, уж больно соскучилась за последние два сумасшедших месяца по семье.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гомельчанка Наталья Колесникова и раньше не сомневалась в собственной привлекательности, но корона вице-мисс на международном конкурсе «Мисс Мира Plus Size», которую...
 
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