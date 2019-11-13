«Хайп или репутация? Конечно же хайп!» Бренд-лидер Fedoriv приедет на «Деловой интернет»

Источник материала: Tut.by

Остается неделя до международной конференции по маркетингу «Деловой интернет» . 22 ноября перед аудиторией минского «Прайм Холла» выступят спикеры из Беларуси, России и Украины, своими кейсами поделятся Viber, ВКонтакте, Aviasales, Skyeng, Яндекс, Lamoda, MediaCube и другие . Вдохновляющим гостем конференции станет Валентин Панюта, управляющий партнер и бренд-лидер Fedoriv Agency, на счету которого работы для многих топовых украинских брендов.



Валентин Панюта, управляющий партнер и бренд-лидер Fedoriv Agency

Свое выступление Валентин посвятит бренду, его современному определению и месту. Соотнесет брендинг и инновации.

«Вдохновляет жизнь! Вдохновляют технологии, которые что-то меняют. Вдохновляет, когда удается на что-то повлиять.»

Докажет, что клиентский опыт — стратегическая цель современного маркетинга и, что нет никакой диджитал-стратегии, а человек остается человеком даже в цифровом мире.

«Люди не мигрируют в диджитал, они по-прежнему еще ходят по улицам.»

Поделится кейсами, над которыми работала его креативная команда и покажет на конкретных примерах, что любые изменения — это больно! В копилке Валентина Rozetka, rabota.ua, Atlas Weekend, Concert.ua, Будинок іграшок, Ерikur, Школа Inventor, Mеждународный аэропорт Одесса и десятки других брендов.

В 2019 конференция «Деловой интернет» трансформировалась и сделала упор на маркетинг, сферу, где от вдохновения зависит многое. Специальный гость конференции Валентин Панюта — симбиоз профессионализма, опыта и вдохновения. Часть его жизни посвящена реформации брендов, а часть — музыкальной группе «Вагоновожатые».



Презентация альбома «вассервага» группы Вагоновожатые в клубе Sentrum в Киеве

Вся конференция разделена на три блока: «Тренды», «Инструменты и практика» и «Вдохновение». В каждый из них входит несколько актуальных тем:

Тренды

В первой части конференции Ксения Иванова, заместитель директора TUT.BY по коммерческим вопросам и развитию, расскажет про рынок интернет-рекламы Беларуси. Продолжит Борис Омельницкий, директор по стратегическому развитию рынка Яндекс, президент рекламной ассоциации IAB Russia. Он рассмотрит мировые тренды в интернет-рекламе. Янис Дзенис, PR-директор Aviasales, поделится опытом борьбы с негативом в сети. А завершит блок «Тренды» Евангелист ВКонтакте Вячеслав Прохоров с кейсом по геймификации.

Инструменты и практика

Начнет с аналитики в маркетинге Георгий Чибисов, директор департамента перформанс-маркетинга Lamoda. Своим ТОП-5 полезных сервисов для маркетологов поделится Полина Ганкович, директор 1С-Битрикс. Рассмотрит белорусские медиа с точки зрения эффективности Кирилл Лащенко, управляющий партнер интернет-селлера ENTER NET AV. Расскажет о работе с блогерами и сегодняшнем YouTube Евгений Солонович, директор по продукту MediaCube. Спикер компании Viber Сергей Самородов поделится секретами взаимодействия и выстраивания отношений с клиентами в мессенджерах. Про модные тренды нативной рекламы в 2020-м году расскажет Мария Гельман, креативный директор LAM (The Village, Spletnik и Wonderzine). В конце блока Мария Ерема (TUT.BY) и Дмитрий Зыбо (Медиахауз) покажут успешные белорусские кейсы 2019 года.

Вдохновение

В завершающем блоке Анна Шерстнева, руководитель подросткового контент-маркетинга в Skyeng, вдохновит на работу с поколением Z. О цифровой паранойе и работе в социальных сетях расскажет Андрей Фрольченков, руководитель SMM и Influencer Marketing в Тануки. Завершит конференцию Валентин Панюта, Управляющий партнер и бренд-лидер Fedoriv Agency, выступлением о бренде, креативе и больших изменениях.



Конференция «Деловой интернет» 2018 г.

Ваше присутствие на конференции — это не только возможность прослушать важные выступления и получить информацию из опыта и наработок профессионалов — это еще и хороший шанс для нетворкинга. До дня Х остается всего ничего, но вы еще успеете купить билеты и увидеть яркое событие в сфере современного маркетинга вживую.

Поддержали конференцию крупные игроки белорусского рынка:

Генеральный партнер — Банк БелВЭБ





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