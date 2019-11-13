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В Мозыре мужчине, который, угрожая пистолетом, похитил две бутылки пива, дали 8 лет тюрьмы
14.11.2019 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре вынесли приговор местному жителю, который летом, угрожая пистолетом, отобрал у работников магазина две бутылки пива.
Инцидент произошел в конце июля. Компания из трех человек подошла к магазину со стороны, где разгружается товар. Один из мужчин, угрожая грузчику пневматическим пистолетом, взял две бутылки пива.
Вскоре мужчина был задержан — распивал украденное пиво с приятелями. Грабителем оказался 30-летний ранее судимый за кражи и злостное хулиганство местный житель.
13 ноября суд Мозырского района приговорил мужчину к восьми годам исправительной колонии строгого режима и штрафу 50 базовых величин.
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распивающую пиво неподалеку от места совершенного преступления.
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