На Гродненщине появились 34 новые станции обезжелезивания. В следующем году обещают еще больше

Источник материала: Tut.by

На Гродненщине построили и ввели в эксплуатацию 34 станции обезжелезивания. На них в этом году выделено 9 млн рублей из средств областного и республиканского бюджетов. До конца года в регионе должно появиться еще 11 станций, сообщает «Гродненская правда».



Фото с сайта ru.golos.ua

В прошлом году на Гродненщине построили и ввели в эксплуатацию 17 станций обезжелезивания.

Сейчас станции в основном строят в агрогородках. А вот в следующем году планируется построить около 47 станций в небольших деревнях — уже есть проектная документация на строительство 32 таких объектов.