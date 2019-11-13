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На Гродненщине появились 34 новые станции обезжелезивания. В следующем году обещают еще больше

14.11.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гродненщине построили и ввели в эксплуатацию 34 станции обезжелезивания. На них в этом году выделено 9 млн рублей из средств областного и республиканского бюджетов. До конца года в регионе должно появиться еще 11 станций, сообщает «Гродненская правда».


Фото с сайта ru.golos.ua

В прошлом году на Гродненщине построили и ввели в эксплуатацию 17 станций обезжелезивания.

Сейчас станции в основном строят в агрогородках. А вот в следующем году планируется построить около 47 станций в небольших деревнях — уже есть проектная документация на строительство 32 таких объектов.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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На Гродненщине построены и введены в эксплуатацию 34 станции обезжелезивания. На их возведение в этом выделено 9 миллионов рублей из средств областного и...
 
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