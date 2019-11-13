Прокурор просит 11 лет колонии для главного фигуранта дела о торговле оружием из части

Источник материала: Tut.by

14 ноября в Барановичах прошли прения по уголовному делу о торговле оружием из военной части, сообщает « Радыё Свабода ».





Прокуратура посчитала вину всех десятерых обвиняемых доказанной и попросила назначить главному фигуранту дела — Дмитрию Кульжичу — 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и 60 базовых штрафа. После того как обвинение огласило свою позицию в отношении главного обвиняемого, в суде объявили перерыв.

Напомним, на скамье обвиняемых оказались 10 человек. Двое из них до задержания служили в одной из воинских частей Барановичского гарнизона. Один — 45-летний Юрий Марченко — занимал должность начальника отдела материального обеспечения. Ему вменяется соучастие в присвоении имущества и хищении оружия, а также в незаконных действиях в отношении огнестрельного и холодного оружия. Второй — 25-летний Дмитрий Кульжик — был заведующим складом в роте материально-технического обеспечения. Он обвиняется в присвоении имущества, хищении оружия, незаконных действиях в отношении огнестрельного и холодного оружия.

По предварительным данным следствия, заведующий складом Дмитрий Кульжик выносил из воинской части оружие и боеприпасы, которые затем продавал как самостоятельно, так и через иных лиц. Его соучастником стал Юрий Марченко. Самым ходовым товаром был пистолет Макарова — цены на него стартовали от 100 долларов. Автомат Калашникова обходился дороже — около 500 долларов.