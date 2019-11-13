ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детская больница и санаторий в Минской области будут сотрудничать с туроператорами Узбекистана

14.11.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Как отметил начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгений Булойчик, белорусская делегация в своем павильоне активно рекламирует санаторно-курортные услуги региона, рассказывает о крупных медицинских учреждениях области. Интерес есть, о чем свидетельствуют подписанные соглашения. Так, между Минской областной детской больницей и тремя узбекистанскими туроператорами был подписан договор о сотрудничестве в сфере медицинского туризма.

Ожидают наплыва зарубежных гостей и в санатории «Приморский» в Минском районе. По словам главного врача санатория Сергея Скурановича, соглашение между «Приморским» и турфирмами Узбекистана было подписано также в первый день работы выставки. «Наш санаторий расположен в живописном месте в лесном массиве на берегу Заславского водохранилища. Организовано комфортное проживание со всеми удобствами. Есть собственный пляж и большая территория с хвойными и смешанными лесами. Профессиональный и грамотный врачебный персонал подберет индивидуальную программу лечения. Думаю, туристам из Узбекистана у нас понравится», — отметил он.

Выставка может придать новый импульс и развитию спорта. Уже состоялась встреча с представителями Федерации бокса и греко-римской борьбы Узбекистана, а на 14 ноября запланировано посещение спортивных объектов по этим видам спорта в Ташкенте и области. Обсуждается возможность обмена спортивными делегациями.

Ярмарка «Туризм на Шелковом пути» в этом году юбилейная — ей исполняется 25 лет. Это масштабное событие в туристической индустрии Узбекистана и всего Центрально-Азиатского региона. В мероприятии принимают участие также представители Кореи, Египта, Малайзии, Индии, Кыргызстана, Таиланда, Казахстана, Украины, России, Грузии, Китая, Индонезии, ОАЭ и других стран.

https://mpravda.by/

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская областная детская больница и санаторий «Приморский» подписали соглашения о сотрудничестве с туроператорами Узбекистана. Договоры заключены во время...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусам начали выдавать шенгенские визы нового образца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика