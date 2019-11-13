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Конкурс! Конкурс! Конкурс!

14.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В период досрочного голосования на парламентских выборах коллектив редакции газеты «Адзінства» объявляет новый фотоконкурс «Я голосую не потому, что надо, – хочу использовать право своего голоса!». Для участия в нем необходимо сделать фотографию на фоне символики выборов или с использованием символики выборов. Конечно же, фото должно быть сделано на вашем избирательном участке или у входа в помещение избирательного участка.

Фотографии следует присылать 16, 17, 18 ноября на электронную почту (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.) или в понедельник (18 ноября) принести в редакцию газеты «Адзінства» (г. Борисов, ул. Строителей, дом 33а) с 8.00 до 17.00.

Не забудьте сделать пометку: «На конкурс «Я голосую не потому, что надо, – хочу использовать право своего голоса!»

При этом вам нужно не просто сделать снимок, а немного рассказать о его герое (героях) и пояснить, ЗА ЧТО вы отдали свой голос.

Лучшие фотоработы, занявшие призовые места, будут опубликованы на страницах нашей газеты в ближайшем номере, а их авторы получат призы.

Условия конкурса: фотографии (1 – 2) должны быть четкими, яркими, в высоком разрешении.

Ждем ваши интересные фотоснимки!

Редколлегия «А»

 
 
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«Я голосую не потому, что надо, – хочу использовать право своего голоса!»
 
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