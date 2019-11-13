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Минская областная акция «Избиратель, все в твоих руках»

14.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Свою логику действий выстраивают трудовые коллективы, общественные организации и объединения, подтверждая значимость предстоящего выбора.

Хочется особенно отметить, что на Борисовщине, по инициативе столичной области, ярко и содержательно прошла акция «Избиратель, всё в твоих руках!». Она была активно поддержана структурами Минской областной организации РОО «Белая Русь». В частности, в Борисовском районе активисты «Белой Руси» работали на площадках города и района, где было большое движение избирателей.

Интересными состоялись встречи на Центральной площади г.Борисова. Здесь не только каждому избирателю вручались приглашения на выборы, но и завязывался ответственный разговор о роли законодательной власти в стране. Общение подтверждало, что многие избиратели владеют основными позициями, с которыми кандидаты в депутаты идут в народ, завоевывая право на депутатский мандат. Критика шла по тем позициям, когда отдельные представители от партий больше говорят о партии, а не о личном видении проблем и их решений. Это настораживает нашего человека, которому предстоит отдать свой голос доверия.

Борисовчане осторожничают с теми, кто в свою предвыборную речь набирает обойму одних недостатков и строчит ими как из пулемёта. А где рассуждения, где оценки, где анализ? Люди всё видят и достойно оценивают, делая своё выбор.

Интересными выдались встречи актива нашего объединения с избирателями сельского избирательного округа. На базе сельскохозяйственного предприятия ОАО «Мирополье» мы больше убеждались в том, что сельчане по своей информированности не уступают горожанам. Они в деталях цитируют, что сказал «наш Президент», какие особенности «Выборов – 2019» и готовы к обсуждению представленных программ кандидатов на депутатское кресло.

Они, как правило, в один голос подтверждали, что обязательно примут участие в выборах, что они дорожат тем курсом, которым идёт наша страна. Вместе с тем, с благодарностью принимали наше праздничное приглашение на выборы и ещё просили для соседки, с которой вместе придут на избирательный участок.

Как потом скажет председатель первичной организации «Белой Руси», председатель Пригородного сельисполкома Татьяна Слайковская, участвующая в организации и проведении областной акции «Избиратель, всё в твоих руках!» что эти встречи дают колоритный живой срез общественного мнения людей, помогают видеть их настроения и их оценки, и ориентируют руководителя в принятии безошибочных управленческих решений.

www.borisov.gov.by

 
 
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