ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из аптек исчез импортный инсулин, а белорусский подходит не всем

14.11.2019 18:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси пропал один из иностранных инсулинов для диабетиков. Люди не знают, что делать.


Фото: Reuters

В редакцию портала написала минчанка Ирина. У ее мамы уже около 15 лет сахарный диабет 1 типа и почти все это время она принимает иностранный инсулин — «Инсуман Рапид» и «Инсуман Базал» производства Sanofi-Aventis. Это фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Париже. Женщине его выписывали и выдавали бесплатно по рецепту в аптеках. Однако, по словам Ирины, сейчас препарат исчез.

— Когда мама заболела, ей прописали белорусский инсулин. Она его стала колоть и он сахар сбивал, но у нее начала слазить кожа. Это выглядит так, как будто ты приезжаешь с моря очень сильно обгоревшим и кожа слазит лохмотьями. Мы не знали, что это. Может, так диабет протекает? Мама полгода колола отечественный инсулин, пока не сказали, что он ей не идет и не прописали «Инсуман». После этого у нее все было в порядке.

В итоге женщина три раза в сутки колет «Инсуман Рапид» и два раза «Инсуман Базал» — всего пять инъекций. У пациентки есть запас лекарства до конца декабря. Ее дочь не представляет, что делать дальше, если он не появится в аптеках.

На специализированном сайте tabletka.by указано, что и «Инсуман Рапид», и «Инсуман Базал» исчезли из аптек в октябре 2019 года и пока нет информации, когда они появятся. Однако в продаже есть другие зарубежные инсулины.

В справочной аптечной сети «Белфармация» подтверждают, что «Инсуман Рапида», и «Инсуман Базала» нет и уточняют, что их не поставляет производитель, а регистрация у лекарства есть. В реестре Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении указано, что у этих лекарств в Беларуси бессрочная регистрация.

Владимир Думлер, глава представительства Sanofi-Aventis в Беларуси, объяснил, что их компания полностью выполнила свои обязательства по поставкам препаратов на 2019 год согласно графику Минздрава. При этом они продолжают производить и поставлять в Беларусь и «Инсуман Рапид», и «Инсуман Базал» по программе льготного обеспечения лекарствами. С 2019 года препараты поставляются в форме одноразовых шприц-ручек СолоСтар. В компании также отмечают, что не получали ни от пациентов, ни от врачей информацию о том, что в Беларуси есть дефицит этих лекарств.

TUT.BY направил официальный запрос по поводу препаратов в Министерство здравоохранения.

Напомним, в Беларуси на 1 января 2019 года на диспансерном учете находилось более 335 тысяч пациентов с сахарным диабетом, в том числе с сахарным диабетом 1-го типа — 17 840 человек, включая 2282 детей, сахарным диабетом 2-го типа — 314 976 человек, гестационным сахарным диабетом — 434 человека, другими специфическими типами диабета — 2648 человек.

За последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом выросло в три раза. Белорусов с сахарным диабетом обеспечивают инсулином и таблетированными глюкозоснижающими лекарствами за счет госбюджета. В нашей стране генно-инженерные инсулины отечественного производства покрывают потребность пациентов на 88,6%. В 2018 году число пациентов на помповой инсулинотерапии увеличилось на 43,5% и составляет 165 человек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Инсуман Рапид» и «Инсуман Базал» производства Sanofi-Aventis пропали из аптек.
 
Новости дня
Новости общества
 
Прокурор просит 11 лет колонии для главного фигуранта дела о торговле оружием из части
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика