Из аптек исчез импортный инсулин, а белорусский подходит не всем

Источник материала: Tut.by

В Беларуси пропал один из иностранных инсулинов для диабетиков. Люди не знают, что делать.



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В редакцию портала написала минчанка Ирина. У ее мамы уже около 15 лет сахарный диабет 1 типа и почти все это время она принимает иностранный инсулин — «Инсуман Рапид» и «Инсуман Базал» производства Sanofi-Aventis. Это фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Париже. Женщине его выписывали и выдавали бесплатно по рецепту в аптеках. Однако, по словам Ирины, сейчас препарат исчез.

— Когда мама заболела, ей прописали белорусский инсулин. Она его стала колоть и он сахар сбивал, но у нее начала слазить кожа. Это выглядит так, как будто ты приезжаешь с моря очень сильно обгоревшим и кожа слазит лохмотьями. Мы не знали, что это. Может, так диабет протекает? Мама полгода колола отечественный инсулин, пока не сказали, что он ей не идет и не прописали «Инсуман». После этого у нее все было в порядке.

В итоге женщина три раза в сутки колет «Инсуман Рапид» и два раза «Инсуман Базал» — всего пять инъекций. У пациентки есть запас лекарства до конца декабря. Ее дочь не представляет, что делать дальше, если он не появится в аптеках.

На специализированном сайте tabletka.by указано, что и «Инсуман Рапид», и «Инсуман Базал» исчезли из аптек в октябре 2019 года и пока нет информации, когда они появятся. Однако в продаже есть другие зарубежные инсулины.

В справочной аптечной сети «Белфармация» подтверждают, что «Инсуман Рапида», и «Инсуман Базала» нет и уточняют, что их не поставляет производитель, а регистрация у лекарства есть. В реестре Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении указано, что у этих лекарств в Беларуси бессрочная регистрация.

Владимир Думлер, глава представительства Sanofi-Aventis в Беларуси, объяснил, что их компания полностью выполнила свои обязательства по поставкам препаратов на 2019 год согласно графику Минздрава. При этом они продолжают производить и поставлять в Беларусь и «Инсуман Рапид», и «Инсуман Базал» по программе льготного обеспечения лекарствами. С 2019 года препараты поставляются в форме одноразовых шприц-ручек СолоСтар. В компании также отмечают, что не получали ни от пациентов, ни от врачей информацию о том, что в Беларуси есть дефицит этих лекарств.

TUT.BY направил официальный запрос по поводу препаратов в Министерство здравоохранения.

Напомним, в Беларуси на 1 января 2019 года на диспансерном учете находилось более 335 тысяч пациентов с сахарным диабетом, в том числе с сахарным диабетом 1-го типа — 17 840 человек, включая 2282 детей, сахарным диабетом 2-го типа — 314 976 человек, гестационным сахарным диабетом — 434 человека, другими специфическими типами диабета — 2648 человек.

За последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом выросло в три раза. Белорусов с сахарным диабетом обеспечивают инсулином и таблетированными глюкозоснижающими лекарствами за счет госбюджета. В нашей стране генно-инженерные инсулины отечественного производства покрывают потребность пациентов на 88,6%. В 2018 году число пациентов на помповой инсулинотерапии увеличилось на 43,5% и составляет 165 человек.