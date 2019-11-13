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«Избиратель, выбор за тобой»

14.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

И.о. первого секретаря Борисовского РК ОО «БРСМ» Владислава Крагилева и специалист данной молодежной организации Юлия Алисиевич предлагали избирателям поучаствовать в небольшом опросе на тему: «Что мотивирует людей к досрочному голосованию?». Участники отвечали по-разному: одни пришли проголосовать досрочно, потому что потом будут заняты; другие в день выборов работают и поэтому пришли заранее; кто-то вовсе захотел быть одним из первых проголосовавших.
Выполнить свой гражданский долг досрочно пришла и борисовчанка Наталья Ушакова. Женщина пояснила, что ей важно будущее своей страны, и она не могла пропустить выборы и пришла на участок, как только появилось свободное время. Наталья, как и иные избиратели, поучаствовала в опросе и получила из рук активистов молодежного движения символический подарок и красно-зеленую ленточку в память об участии в выборной кампании.
Владислава Крагилева также поделилась своим мнением о ходе голосования:
– Я голосовала досрочно по 62 избирательному округу в первый день выборов, делала это осознанно и по собственному желанию. Выборы считаю очень важным мероприятием, ведь от этого выбора зависит будущее моей семье и мое будущее. В этом году на выборах депутатов седьмого созыва представлены достойные кандидаты, на которых возлагаю большие надежды. Считаю, что нынешняя ротация кадров сподвигнет на новые изменения в социально-политическом укладе страны, позволит адаптировать законодательство к изменившимся условиям жизни. Уже с терпением жду итогов голосования.
Татьяна САКОВИЧ, фото автора

«Избиратель, выбор за тобой»

 
 
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Так называется акция, организованная активистами БРСМ на участке №27 в третий день досрочного голосования на выборах депутатов в Палату представителей...
 
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