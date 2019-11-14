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Новогодними огнями Минск засияет 14 декабря

14.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Минск готовится к зимним праздникам: жителей и гостей столицы удивят новыми световыми конструкциями, елями в стиле арт-объектов и другими сюрпризами. Какими именно, корреспонденту БЕЛТА рассказали на предприятиях «Мингорсвет» и «Минскреклама».

Новогодними огнями Минск засияет 14 декабря

Новогодними огнями Минск в этом году засияет 14 декабря. Вечером «Мингорсвет» включит иллюминацию общей длиной воздушных и кабельных линий около 108 км. «Это немного больше, чем в прошлом году, ведь иллюминацию мы постоянно наращиваем. И обновляем, реконструируем, — отметил директор предприятия Славомир Гриневич. — Постепенно уходим от классических гирлянд в сторону световых конструкций. В центре города, где в этом сезоне менялась вся схема освещения, от улицы Козлова до площади Ленина иллюминация приобретет совсем новый, более современный облик».

Привлекать для фотосессий минчан и гостей города будут 33 объемные световые фигуры. Снова появятся большие поздравительные надписи, подарочные коробки. Кроме того, шары, которые устанавливались к II Европейским играм, поменяют местоположение, их внешний облик приобретет новогодние мотивы.

Также «Мингорсвет» отвечает за световое оформление 17 искусственных елей в городе, включая главную 30-метровую зеленую красавицу. Пиксельную систему елки на Октябрьской площади сейчас готовят к трансляции новых праздничных узоров.

Всего в городе появятся 29 нарядных деревьев, установкой и оформлением которых занимаются «Минскреклама» и «Мингорсвет».

Как сообщил заместитель директора по производству УП «Минскреклама» Дмитрий Пракопенко, на сегодня уже установлены 14 каркасов новогодних елей. «Их еще нужно закрыть искусственной хвоей, развесить игрушки, гирлянды, поставить ограждения. Так что работы много», — отметил он.

Снова необычно будет украшена елка у Дворца спорта, которая произвела фурор своим световым покрывалом-паутинкой. «Мы ее хотим немного модернизировать, сделать еще ярче и эффектнее. И около ратуши новогоднее дерево будет настоящим арт-объектом из ажурных светодиодных шаров», — добавил Дмитрий Пракопенко.

Впервые в этом году предприятие поставит новогоднюю красавицу на улице Карвата для жителей Степянки. Раньше праздничный антураж создавала администрация района, теперь же местных жителей ждет яркая 10-метровая елка от «Минскрекламы».

Иллюминация при всем многообразии в общей структуре потребления городского освещения не превышает 4%. И праздник того стоит, поэтому непосредственно на католическое и православное Рождество, в Новый и старый Новый год огни будут гореть всю ночь.

Демонтаж елей и отключение праздничной иллюминации запланированы на 15 января.

Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Минск готовится к зимним праздникам: жителей и гостей столицы удивят новыми световыми конструкциями, елями в стиле арт-объектов и другими сюрпризами.
 
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