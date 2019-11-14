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«Давайте честно, Plus Size везде»! — Вице-миссис мира Plus Size о жизни до и после конкурса. ВИДЕО. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 14.11.2019

15.11.2019 06:30 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Совсем недавно в Киеве проходил международный конкурс красоты «Мисс Мира Plus Size». В нём участвовали девушки из Бразилии, Украины, России, Латвии, Индии, Нидерландов, Суринама, Бельгии и Сингапура. Первое место досталось участницам из Бразилии и Суринама. А титул вице-миссис завоевала гомельчанка — Наталья Колесникова. Всего нашу страну представляли три участницы и в финале их даже пришли поддержать представители посольства Беларуси в Украине. Мы встретились с Натальей Колесниковой, чтобы узнать, как успешная бизнес-леди сумела найти время для участия в конкурсе красоты и как он изменил её жизнь.

 «Давайте честно, Plus Size везде»! — Вице-миссис мира Plus Size о жизни до и после конкурса. ВИДЕО. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 14.11.2019
 
 
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