«Летчик с Гавайев» и бриллианты. За виртуальный роман витеблянка поплатилась 18 тысячами долларов

Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска поплатилась 18 тысячами долларов за виртуальный роман с мужчиной, который представился «летчиком с Гавайских островов». Подробности истории сообщает МВД.

48-летняя витеблянка познакомилась с мужчиной в интернете. Тот писал, что он — беженец из России, долгое время жил на Гавайских островах. А сейчас, мол, работает в афганской авиации, правда, планирует уволиться — не платят зарплату.

Затем мужчина сообщил женщине, что хочет переехать жить к ней. Но исполнить романтическую мечту мешает одна проблема: он не может вывезти из страны свои сбережения — 150 тысяч долларов и пять бриллиантов «зависли» в одном из банков. Помочь может логистическая фирма и белоруска, с которой скоро свяжутся ее представители.

Работники фирмы действительно вышли на женщину и попросили перевести на определенный счет 2,5 тысячи долларов — для подстраховки. Витеблянка это сделала.

После первого транша последовали новые запросы. Так за несколько дней женщина перевела неизвестной фирме более 37 тысяч рублей. Но «летчик с Гавайских островов» с пятью бриллиантами в кармане в Витебск так и не приехал.

Женщина обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.