Тепло, как в октябре. Погода в Витебске в недовыходные

Источник материала: Tut.by

Ноябрь и дальше радует теплом: температура на этой неделе соответствует… началу октября. По прогнозу Белгидромета, к нам продолжит поступать теплый воздух с юга Европы.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

15 ноября, в пятницу, без осадков. Температура воздуха в течение суток +4…6 °С.

16 ноября, в рабочую субботу, к вечеру возможен дождь. Днем — до +8 °С.

17 ноября, в воскресенье, без зонтика лучше не выходить. Но зато столбик термометра покажет до 10 градусов тепла.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!