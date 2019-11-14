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Тепло, как в октябре. Погода в Витебске в недовыходные

15.11.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ноябрь и дальше радует теплом: температура на этой неделе соответствует… началу октября. По прогнозу Белгидромета, к нам продолжит поступать теплый воздух с юга Европы.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

15 ноября, в пятницу, без осадков. Температура воздуха в течение суток +4…6 °С.

16 ноября, в рабочую субботу, к вечеру возможен дождь. Днем — до +8 °С.

17 ноября, в воскресенье, без зонтика лучше не выходить. Но зато столбик термометра покажет до 10 градусов тепла.

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Ноябрь и дальше радует теплом: температура на этой неделе соответствует… началу октября.
 
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