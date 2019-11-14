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Тепло, как в октябре. Погода в Витебске в недовыходные
15.11.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ноябрь и дальше радует теплом: температура на этой неделе соответствует… началу октября. По
15 ноября, в пятницу, без осадков. Температура воздуха в течение суток +4…6 °С.
16 ноября, в рабочую субботу, к вечеру возможен дождь. Днем — до +8 °С.
17 ноября, в воскресенье, без зонтика лучше не выходить. Но зато столбик термометра покажет до 10 градусов тепла.
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Ноябрь и дальше радует теплом: температура на этой неделе соответствует… началу октября.
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