Под Ольшанами нашли несанкционированную свалку с тушами мертвых свиней

Источник материала: Tut.by

В урочище «Горки» вблизи агрогородка Ольшаны обнаружили несанкционированный скотомогильник, пишет « Медиа-Полесье ».





Население привозит сюда умерших свиней и оставляет их на съедение диким зверям и птицам.

В урочище нашли множество туш свиней, подсвинков, поросят. Они находились в разных местах.





Полесский лесхоз забил тревогу. Совместно с сельисполкомом и местным хозяйством приняли решение вывезти экскаватором туши умерших животных и захоронить.

Кроме того, в ближайшее время Полесский лесхоз установит в урочище фотоловушку.