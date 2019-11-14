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Под Ольшанами нашли несанкционированную свалку с тушами мертвых свиней

15.11.2019 08:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В урочище «Горки» вблизи агрогородка Ольшаны обнаружили несанкционированный скотомогильник, пишет «Медиа-Полесье».


Население привозит сюда умерших свиней и оставляет их на съедение диким зверям и птицам.

В урочище нашли множество туш свиней, подсвинков, поросят. Они находились в разных местах.


Полесский лесхоз забил тревогу. Совместно с сельисполкомом и местным хозяйством приняли решение вывезти экскаватором туши умерших животных и захоронить.

Кроме того, в ближайшее время Полесский лесхоз установит в урочище фотоловушку.

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