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Дожди и туманы. Погода в Гродно в псевдовыходные

15.11.2019 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные, которые не совсем выходные, будет немного теплее, чем на неделе — но пасмурно, дождливо и туманно, сообщает pogoda.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу днем — +9…11°C. Утром и днем- сплошная облачность, возможны дожди., вечером — без осадков.

В воскресенье облачно. Днем и вечером возможны дожди, а утром — туман. Температура воздуха — +9…11°C. Слабый ветер.

И вы же помните, что завтра рабочая суббота?..

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные, которые совсем не выходные, будет немного теплее, чем на неделе.
 
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