Дожди и туманы. Погода в Гродно в псевдовыходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные, которые не совсем выходные, будет немного теплее, чем на неделе — но пасмурно, дождливо и туманно, сообщает pogoda.by.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу днем — +9…11°C. Утром и днем- сплошная облачность, возможны дожди., вечером — без осадков.

В воскресенье облачно. Днем и вечером возможны дожди, а утром — туман. Температура воздуха — +9…11°C. Слабый ветер.

И вы же помните, что завтра рабочая суббота?..

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