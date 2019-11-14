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Дожди и туманы. Погода в Гродно в псевдовыходные
15.11.2019 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные, которые не совсем выходные, будет немного теплее, чем на неделе — но пасмурно, дождливо и туманно,
В субботу днем — +9…11°C. Утром и днем- сплошная облачность, возможны дожди., вечером — без осадков.
В воскресенье облачно. Днем и вечером возможны дожди, а утром — туман. Температура воздуха — +9…11°C. Слабый ветер.
И вы же помните, что завтра рабочая суббота?..
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В Гродно в выходные, которые совсем не выходные, будет немного теплее, чем на неделе.
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