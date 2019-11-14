В Минске появилось первое такси для перевозки собак

Всего dog-friendly-статус будет присвоен 40 автомобилям служб такси 7788 и 107. В планах организаторов, социального проекта okidog, увеличить их количества до 100 в ближайшее время.

Набор для dog-friendly-такси представлен специальным гамаком и освежителем воздуха. Гамак удобно крепится к подголовникам переднего и заднего сидений, а после поездки его можно быстро отряхнуть и убрать в багажник автомобиля. Благодаря гамаку на сидении не останется шерсти и пятен. Нейтрализовать любые запахи поможет освежитель воздуха. Все dog-friendly-автомобили будут отмечены стикером okidog “С собакой можно”.

Процедура абонирования такси ничем не отличается от стандартной. Для этого пассажиру нужно просто связаться с диспетчером через контактный номер телефона или оставить комментарий “Я еду с собакой” в приложении.

"Для нашей компании весьма важно оказаться полезными в рамках проекта dog-friendly taxi. Мы нацелены на достижение максимального уровня комфорта для наших пассажиров, и хотим, чтобы все владельцы домашних питомцев могли с легкостью воспользоваться услугами нашей службы, – прокомментировали свою заинтересованность в проекте в службе Такси Алмаз 7788. – Вообще, мы должны помогать нашим мохнатым друзьям, так как люди могут за себя постоять, а наши питомцы, к сожалению, не всегда. Поэтому очень приятно принести хоть капельку пользы и комфорта нашим пассажирам с их питомцами".