Шикарные женщины, 4-летний барабанщик, фиалки почти зимой, гонорар Пугачевой и хоррор - все за вчера

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Доброе утро!

Видели уже шенгенские визы нового образца ? Уже начали выдавать и белорусам, до этого внешний вид шенгенской наклейки не менялся около 20 лет. Только если собираетесь в Италию, помните про дожди (белорусские туристы рассказали , как пережили потоп в Венеции). А у нас хорошая погода еще продержится , вон в стране цветут ромашки, фиалки и абрикос, хотя уже вовсю идет подготовка к Новому году. Посмотрите, на елочные игрушки по 200 долларов за штуку . Вчера у нас вышло очень много интересных историй, проверяйте, не пропустили ли чего.





САМОЕ ВАЖНОЕ





Мировые новости. Следователи по делу о крушении Boeing на Донбассе ищут новых свидетелей , чтобы узнать о роли российских чиновников в катастрофе. Они также опубликовали ряд «перехваченных» переговоров. СК РФ спустя шесть лет назвал причину крушения «Боинга» в Казани. По данным, следствия, к крушению привели ошибки экипажа: документы пилота вообще были поддельными . А в строительном колледже Благовещенска студент устроил стрельбу , погибли два человека.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Сколько интересных историй у нас вчера вышло про классных женщин . Прочитайте все обязательно, не пожалеете. Начнем с вице-мисс Мира Plus Size . Мы сходили в гости к гомельчанке. Наталья Колесникова рассказала , как почти случайно попала на конкурс, как проходила подготовка, что пришлось оплатить самой. Помните, красивой и любимой можно быть вне зависимости от размеров и всем привычных стандартов.

. Прочитайте все обязательно, не пожалеете. Начнем с . Мы сходили в гости к гомельчанке. Наталья Колесникова , как почти случайно попала на конкурс, как проходила подготовка, что пришлось оплатить самой. Помните, красивой и любимой можно быть вне зависимости от размеров и всем привычных стандартов. Эту белорусскую «Барби» знают во всем мире. Екатерина Вандарьева — многократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу и тайскому боксу. Сколько энергии в этой девушке! Екатерина выросла в деревне, сама пробивала себе дорогу в спорт и лучшую жизнь. Очень мотивирует ее напористость и позитив .





Ирина переехала из Беларуси в США еще в начале 90-х, прожила там 20 лет, добилась успеха в профессии, купила квартиру. Но в 55 решила, что лучше вернуться обратно. Встретила тут мужа, полюбила готовить, начала заниматься садоводством. Как вам такой поворот? А ее американская история была совсем непростой, почитайте .

Новачка из Беларуси с польскими корнями, которая приехала в Польшу и хочет завоевать мир искусства и фильма , а также доказать прежде всего самой себе, что искусство может быть эффективно. Так описывает себя художница Яна Шостак, о которой так много говорят в Польше и практически ничего в Беларуси .

Ух, ну и мальчишка! Четырехлетний Илья из Березовки круто играет на барабанах. Научился ребенок сам, а еще он играет точно в стиле своего любимого музыканта — известного американского барабанщика Джонатана Моффетта , который 30 лет работал с Майклом Джексоном, выступал с Мадонной и Элтоном Джоном. Мальчик называет его просто «дядя Барабан». И знаете, маленькому мальчику удалось обратить на себя внимание этой глыбы в музыкальном мире. Они даже пообщались.





Неприятный инцидент произошел еще летом в одном из столичных спортивных клубов , но растянулся на несколько месяцев. «В детском бассейне одного малыша пропоносило. Я был уверен, что воду сразу же сольют, все почистят. Но ни в этот день, ни на следующий этого не произошло», — рассказал наш читатель. Он пожаловался в Минздрав. Как решилась ситуация, читайте в нашем материале .

, но растянулся на несколько месяцев. «В детском бассейне одного малыша пропоносило. Я был уверен, что воду сразу же сольют, все почистят. Но ни в этот день, ни на следующий этого не произошло», — рассказал наш читатель. Он пожаловался в Минздрав. Как решилась ситуация, . Можно ли в цирке рассказать о жизни талантливого футболиста? Можно, если это Цирк дю Солей. Мы побывали на шикарном представлении в Барселоне, а еще пообщались с артистом из шоу. 90-минутное Месси-шоу разбито на два «тайма» по 45 минут каждый. За это время канатоходцы, воздушные гимнасты, фристайлисты, эквилибристы, батутисты успевают показать разные фрагменты биографии футболиста. Очень круто!





Все новости четверга, 14 ноября





Кстати, вы видели этих забавных аистов возле Национального аэропорта ? Семья аистов присела у фонтана перед зданием аэропорта в ожидании своего рейса. Папа — старомодный простак, мама — модница, сынок — ультрасовременный подросток. Необычная скульптура. Между прочим, в столице построят еще один «МакДональдс» , при этом появится он недалеко от еще одного ресторана сети. Чуть не забыли: а знаете, сколько Примадонна российской эстрады заработала на концерте в Минске? А еще были конфеты и картошка от президента страны. Вы же помните, что завтра снова на работу? Не грустите!

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