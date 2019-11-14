﻿ Шикарные женщины, 4-летний барабанщик, фиалки почти зимой, гонорар Пугачевой и хоррор - все за вчера. 21.by
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Шикарные женщины, 4-летний барабанщик, фиалки почти зимой, гонорар Пугачевой и хоррор - все за вчера

15.11.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Видели уже шенгенские визы нового образца? Уже начали выдавать и белорусам, до этого внешний вид шенгенской наклейки не менялся около 20 лет. Только если собираетесь в Италию, помните про дожди (белорусские туристы рассказали, как пережили потоп в Венеции). А у нас хорошая погода еще продержится, вон в стране цветут ромашки, фиалки и абрикос, хотя уже вовсю идет подготовка к Новому году. Посмотрите, на елочные игрушки по 200 долларов за штуку. Вчера у нас вышло очень много интересных историй, проверяйте, не пропустили ли чего.


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • У девушки, которую наблюдатель на участке для голосования в Бресте обвинил в попытке вброса бюллетеней, по словам ее начальницы, нервный срыв. Напомним, сама девушка сказала, что у нее был один бюллетень, который она сложила втрое. А глава ЦИК Лидия Ермошина считает, что наблюдателя надо лишить аккредитации. Она также отрицает, что в стране происходит массовое принуждение студентов со стороны руководства вузов проголосовать досрочно. По ее словам, студентов не загоняют на участки, а настоятельно просят проголосовать досрочно.
  • Президент Беларуси вчера обратил внимание на то, что между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов. «Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать», — заявил президент. Кроме того, Лукашенко вновь озаботился ситуацией на границе с Россией. Беларусь инициирует изменения договора.
  • В Беларуси 13 месяцев подряд растут рублевые депозиты, в октябре был рекорд. При этом в прошлом месяце также увеличились валютные депозиты населения. С чем связан такой рост?
  • Вместо «Рублевского» появляется «Санта», вместо ProStore — Green. Мы вспомнили 12 частных продовольственных розничных брендов, двери магазинов которых уже закрыты для белорусов. Некоторые названия мы даже не успели запомнить, а что-то было очень давно.
  • Многофункциональный комплекс на улице Маяковского в Минске начали строить еще в 2013 году и должны были ввести в эксплуатацию в 2015-м. Но объект стал долгостроем. И вот появились новые сроки сдачи комплекса — сентябрь 2020 года. Только Минске наконец ожил. Но уже с другой концепцией">концепция поменялась.
  • Смотрели уже новый белорусский хоррор «Упыри»? Наш кинообозреватель Анна Ефременко сходила на фильм и подробно вам все расскажет. Но если очень кратко: о фильме куда интереснее говорить в разрезе потраченных и привлеченных инвестиций, нежели в контексте кино.


  • Мировые новости. Следователи по делу о крушении Boeing на Донбассе ищут новых свидетелей, чтобы узнать о роли российских чиновников в катастрофе. Они также опубликовали ряд «перехваченных» переговоров. СК РФ спустя шесть лет назвал причину крушения «Боинга» в Казани. По данным, следствия, к крушению привели ошибки экипажа: документы пилота вообще были поддельными. А в строительном колледже Благовещенска студент устроил стрельбу, погибли два человека.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Сколько интересных историй у нас вчера вышло про классных женщин. Прочитайте все обязательно, не пожалеете. Начнем с вице-мисс Мира Plus Size. Мы сходили в гости к гомельчанке. Наталья Колесникова рассказала, как почти случайно попала на конкурс, как проходила подготовка, что пришлось оплатить самой. Помните, красивой и любимой можно быть вне зависимости от размеров и всем привычных стандартов.
  • Эту белорусскую «Барби» знают во всем мире. Екатерина Вандарьева — многократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу и тайскому боксу. Сколько энергии в этой девушке! Екатерина выросла в деревне, сама пробивала себе дорогу в спорт и лучшую жизнь. Очень мотивирует ее напористость и позитив.


  • Ирина переехала из Беларуси в США еще в начале 90-х, прожила там 20 лет, добилась успеха в профессии, купила квартиру. Но в 55 решила, что лучше вернуться обратно. Встретила тут мужа, полюбила готовить, начала заниматься садоводством. Как вам такой поворот? А ее американская история была совсем непростой, почитайте.

  • Новачка из Беларуси с польскими корнями, которая приехала в Польшу и хочет завоевать мир искусства и фильма, а также доказать прежде всего самой себе, что искусство может быть эффективно. Так описывает себя художница Яна Шостак, о которой так много говорят в Польше и практически ничего в Беларуси.

  • Ух, ну и мальчишка! Четырехлетний Илья из Березовки круто играет на барабанах. Научился ребенок сам, а еще он играет точно в стиле своего любимого музыканта — известного американского барабанщика Джонатана Моффетта, который 30 лет работал с Майклом Джексоном, выступал с Мадонной и Элтоном Джоном. Мальчик называет его просто «дядя Барабан». И знаете, маленькому мальчику удалось обратить на себя внимание этой глыбы в музыкальном мире. Они даже пообщались.


  • Неприятный инцидент произошел еще летом в одном из столичных спортивных клубов, но растянулся на несколько месяцев. «В детском бассейне одного малыша пропоносило. Я был уверен, что воду сразу же сольют, все почистят. Но ни в этот день, ни на следующий этого не произошло», — рассказал наш читатель. Он пожаловался в Минздрав. Как решилась ситуация, читайте в нашем материале.
  • Можно ли в цирке рассказать о жизни талантливого футболиста? Можно, если это Цирк дю Солей. Мы побывали на шикарном представлении в Барселоне, а еще пообщались с артистом из шоу. 90-минутное Месси-шоу разбито на два «тайма» по 45 минут каждый. За это время канатоходцы, воздушные гимнасты, фристайлисты, эквилибристы, батутисты успевают показать разные фрагменты биографии футболиста. Очень круто!


  • Собираетесь строить дом? Вот вам парочка интересных советов. Во-первых, подумайте об отоплении. Возможно, вам пригодится опыт нашего читателя. В его доме нет котельной, нет радиаторов или конвекторов, циркуляционных насосов, расширительных баков и прочего. Комнаты обогреваются благодаря теплым полам во всех помещениях первого и второго этажей. Да-да, сами почитайте. Во-вторых, сразу хорошо подумайте, сколько этажей будет в доме, а то вдруг вам придет в голову достраивать жилье, когда крыша уже будет собрана.
  • Алопеция — это когда у человека на голове и всем теле выпадают волосы. Наши героини в студии, которые столкнулись с такой проблемой, рассказали о принятии себя без бровей, ресниц и длинных волос и о том, как на их внешность реагируют окружающие.

  • С утра много воды с соком цитрусовых, дальше свежевыжатый сок. Потом первый завтрак — смузи из ягод, фруктов, овощей и зелени. Дальше завтрак с кашей, блинчиками или омлетом без яиц. Это не новая диета, это меню наших героев — Кристины, Никиты и их маленького сына Марка. На обед и ужин будут тоже только растительные продукты. В этой семье малыш в свои три года знает, что такое полезная еда и просит только ее.

  • Немного о здоровье. Последние пять лет количество людей с диабетом в Беларуси растет на 5−8% в год. Чаще всего встречается диабет 2-го типа, он занимает 94% среди пациентов с этой болезнью. Тем временем из аптек исчез импортный инсулин, а белорусский подходит не всем диабетикам. Что происходит? Кстати, Минздрав интересуется, удобно ли вам пользоваться электронным рецептом. Это такие зеленые пластиковые карточки, которые можно получить в поликлинике. Знаете же?

Все новости четверга, 14 ноября


Кстати, вы видели этих забавных аистов возле Национального аэропорта? Семья аистов присела у фонтана перед зданием аэропорта в ожидании своего рейса. Папа — старомодный простак, мама — модница, сынок — ультрасовременный подросток. Необычная скульптура. Между прочим, в столице построят еще один «МакДональдс», при этом появится он недалеко от еще одного ресторана сети. Чуть не забыли: а знаете, сколько Примадонна российской эстрады заработала на концерте в Минске? А еще были конфеты и картошка от президента страны. Вы же помните, что завтра снова на работу? Не грустите!

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Теги: Брест, Минск
 
 
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