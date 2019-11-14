Шикарные женщины, 4-летний барабанщик, фиалки почти зимой, гонорар Пугачевой и хоррор - все за вчера

Президент Беларуси вчера обратил внимание на то, что между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов. «Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать», — заявил президент. Кроме того, Лукашенко вновь озаботился ситуацией на границе с Россией. Беларусь инициирует изменения договора.
В Беларуси 13 месяцев подряд растут рублевые депозиты, в октябре был рекорд. При этом в прошлом месяце также увеличились валютные депозиты населения. С чем связан такой рост?
Вместо «Рублевского» появляется «Санта», вместо ProStore — Green. Мы вспомнили 12 частных продовольственных розничных брендов, двери магазинов которых уже закрыты для белорусов. Некоторые названия мы даже не успели запомнить, а что-то было очень давно.
Многофункциональный комплекс на улице Маяковского в Минске начали строить еще в 2013 году и должны были ввести в эксплуатацию в 2015-м. Но объект стал долгостроем. И вот появились новые сроки сдачи комплекса — сентябрь 2020 года. Только Минске наконец ожил. Но уже с другой концепцией">концепция поменялась.
Смотрели уже новый белорусский хоррор «Упыри»? Наш кинообозреватель Анна Ефременко сходила на фильм и подробно вам все расскажет. Но если очень кратко: о фильме куда интереснее говорить в разрезе потраченных и привлеченных инвестиций, нежели в контексте кино.
Мировые новости. Следователи по делу о крушении Boeing на Донбассе ищут новых свидетелей, чтобы узнать о роли российских чиновников в катастрофе. Они также опубликовали ряд «перехваченных» переговоров. СК РФ спустя шесть лет назвал причину крушения «Боинга» в Казани. По данным, следствия, к крушению привели ошибки экипажа: документы пилота вообще были поддельными. А в строительном колледже Благовещенска студент устроил стрельбу, погибли два человека.
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Сколько интересных историй у нас вчера вышло про классных женщин. Прочитайте все обязательно, не пожалеете. Начнем с вице-мисс Мира Plus Size. Мы сходили в гости к гомельчанке. Наталья Колесникова рассказала, как почти случайно попала на конкурс, как проходила подготовка, что пришлось оплатить самой. Помните, красивой и любимой можно быть вне зависимости от размеров и всем привычных стандартов.
Эту белорусскую «Барби» знают во всем мире. Екатерина Вандарьева — многократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу и тайскому боксу. Сколько энергии в этой девушке! Екатерина выросла в деревне, сама пробивала себе дорогу в спорт и лучшую жизнь. Очень мотивирует ее напористость и позитив.
Ирина переехала из Беларуси в США еще в начале 90-х, прожила там 20 лет, добилась успеха в профессии, купила квартиру. Но в 55 решила, что лучше вернуться обратно. Встретила тут мужа, полюбила готовить, начала заниматься садоводством. Как вам такой поворот? А ее американская история была совсем непростой, почитайте.
Ух, ну и мальчишка! Четырехлетний Илья из Березовки круто играет на барабанах. Научился ребенок сам, а еще он играет точно в стиле своего любимого музыканта — известного американского барабанщика Джонатана Моффетта, который 30 лет работал с Майклом Джексоном, выступал с Мадонной и Элтоном Джоном. Мальчик называет его просто «дядя Барабан». И знаете, маленькому мальчику удалось обратить на себя внимание этой глыбы в музыкальном мире. Они даже пообщались.
Неприятный инцидент произошел еще летом в одном из столичных спортивных клубов, но растянулся на несколько месяцев. «В детском бассейне одного малыша пропоносило. Я был уверен, что воду сразу же сольют, все почистят. Но ни в этот день, ни на следующий этого не произошло», — рассказал наш читатель. Он пожаловался в Минздрав. Как решилась ситуация, читайте в нашем материале.
Можно ли в цирке рассказать о жизни талантливого футболиста? Можно, если это Цирк дю Солей. Мы побывали на шикарном представлении в Барселоне, а еще пообщались с артистом из шоу. 90-минутное Месси-шоу разбито на два «тайма» по 45 минут каждый. За это время канатоходцы, воздушные гимнасты, фристайлисты, эквилибристы, батутисты успевают показать разные фрагменты биографии футболиста. Очень круто!
Собираетесь строить дом? Вот вам парочка интересных советов. Во-первых, подумайте об отоплении. Возможно, вам пригодится опыт нашего читателя. В его доме нет котельной, нет радиаторов или конвекторов, циркуляционных насосов, расширительных баков и прочего. Комнаты обогреваются благодаря теплым полам во всех помещениях первого и второго этажей. Да-да, сами почитайте. Во-вторых, сразу хорошо подумайте, сколько этажей будет в доме, а то вдруг вам придет в голову достраивать жилье, когда крыша уже будет собрана.
Алопеция — это когда у человека на голове и всем теле выпадают волосы. Наши героини в студии, которые столкнулись с такой проблемой, рассказали о принятии себя без бровей, ресниц и длинных волос и о том, как на их внешность реагируют окружающие.
С утра много воды с соком цитрусовых, дальше свежевыжатый сок. Потом первый завтрак — смузи из ягод, фруктов, овощей и зелени. Дальше завтрак с кашей, блинчиками или омлетом без яиц. Это не новая диета, это меню наших героев — Кристины, Никиты и их маленького сына Марка. На обед и ужин будут тоже только растительные продукты. В этой семье малыш в свои три года знает, что такое полезная еда и просит только ее.
Кстати, вы видели этих забавных аистов возле Национального аэропорта? Семья аистов присела у фонтана перед зданием аэропорта в ожидании своего рейса. Папа — старомодный простак, мама — модница, сынок — ультрасовременный подросток. Необычная скульптура. Между прочим, в столице построят еще один «МакДональдс», при этом появится он недалеко от еще одного ресторана сети. Чуть не забыли: а знаете, сколько Примадонна российской эстрады заработала на концерте в Минске? А еще были конфеты и картошка от президента страны. Вы же помните, что завтра снова на работу? Не грустите!
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