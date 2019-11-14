Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня последний день уплаты налога на недвижимость и землю Это касается собственников земли, жилых домов, садовых домиков или гаражей, а также владельцев двух и более квартир - всего более трех миллионов человек. При этом...

Это касается собственников земли, жилых домов, садовых домиков или гаражей, а также владельцев двух и более квартир - всего более трех миллионов человек. При этом пенсионеры по возрасту, инвалиды первой и второй группы, многодетные семьи и другие льготные категории граждан освобождены от уплаты налога. Внести средства можно на почте, в банках, а также с помощью мобильных и интернет-сервисов. Извещения о сумме оплаты граждане получили еще до 1 сентября. В Министерстве по налогам и сборам отмечают, что почти сто процентов белорусов уплачивают налог своевременно.