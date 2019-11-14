﻿ На радиостанции "Культура" станет больше живых концертов и современной поэзии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На радиостанции "Культура" станет больше живых концертов и современной поэзии

15.11.2019 07:17 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Главная культурная FМ-волна Белтелерадиокомпании обновляет эфир. Канал "Культура" будет транслировать слушателям еще больше живых концертов прямо из большой студии Дома радио на Красной, 4. Большую часть музыки услышат от симфонического оркестра медиахолдинга, позже записи передадут в обменный фонд Европейского Вещательного Союза. В сетке новых проектов - премьерные радиоспектакли. Акцент - на литературное вещание.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная культурная FМ-волна Белтелерадиокомпании обновляет эфир. Канал "Культура" будет транслировать слушателям еще больше живых концертов прямо из большой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь «закроет» границу по контуру чернобыльской зоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Герой працы
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика