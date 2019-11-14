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На радиостанции "Культура" станет больше живых концертов и современной поэзии
15.11.2019 07:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГлавная культурная FМ-волна Белтелерадиокомпании обновляет эфир. Канал "Культура" будет транслировать слушателям еще больше живых концертов прямо из большой студии Дома радио на Красной, 4. Большую часть музыки услышат от симфонического оркестра медиахолдинга, позже записи передадут в обменный фонд Европейского Вещательного Союза. В сетке новых проектов - премьерные радиоспектакли. Акцент - на литературное вещание.
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Главная культурная FМ-волна Белтелерадиокомпании обновляет эфир. Канал "Культура" будет транслировать слушателям еще больше живых концертов прямо из большой...
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